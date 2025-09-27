Bombardeos israelíes en Gaza dejan al menos 47 muertos; hay niños entre las víctimas

Gaza, Palestina.- Al menos 47 personas murieron este sábado 27 de septiembre en una serie de bombardeos israelíes en el norte y el centro de la Franja de Gaza, según reportes de hospitales y servicios de emergencia locales. Entre las víctimas se encuentran niños, personal médico y un periodista.

El hospital Al Shifa confirmó que seis personas murieron tras un ataque a la vivienda de la familia Bakr, ubicada en el campo de refugiados de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza.

En otro ataque, al menos cinco personas fallecieron en el barrio de Rimal, también en la ciudad de Gaza, tras el bombardeo a la casa de la familia Al Shurafa. La Defensa Civil local reportó que 13 personas continúan bajo los escombros.

Mueren 47 civiles en Gaza tras nuevos bombardeos israelíes

El hospital Al Ahli notificó la muerte de ocho personas en el barrio de Al Sidra, entre ellas cuatro niños, mientras que en la localidad central de Al Zawaida, un ataque contra la casa de la familia Abu Rukab dejó tres fallecidos.

Entre las víctimas se encontraba el doctor Ismail Mansour Abu-Rukab, jefe del Departamento de Salud Mental del hospital Al-Aqsa, así como su esposa y su hija de 16 años, según la organización Healthcare Workers Watch, que monitorea ataques contra el personal médico palestino.

Otro bombardeo en el campo de refugiados de Nuseirat, también en el centro de Gaza, dejó 12 muertos tras el ataque a la casa de la familia Al Jamal, informó el hospital Al Awda. Médicos del centro indicaron que varias víctimas fueron encontradas desmembradas y en techos de viviendas vecinas.

En ese mismo ataque murió el pediatra Khaled Jamal Aslan, quien trabajaba en el Centro de Salud UNRWA Maghazi, de acuerdo con Healthcare Workers Watch.

Horas después, un nuevo ataque en la zona del mercado de Nuseirat dejó otras 12 personas fallecidas, según el hospital Al Awda. Mientras que en Deir Al Balah, un bombardeo causó la muerte del periodista Muhammad al-Dayah, según confirmaron fuentes locales.

Fuente: Tribuna del Yaqui