Presidente de Colombia, Gustavo Petro, responde a Trump por la retirada de su visa en EU

Bogotá, Colombia.- Este sábado 27 de septiembre, a muy temprana hora, el presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, respondió a Estados Unidos respecto a la revocación de su visado. Esto ocurrió luego de que, el viernes, el gobierno vecino de México anunciara que Gustavo Francisco perdería su permiso para ingresar al país debido a sus "acciones incendiarias" al encabezar una protesta a favor de Palestina en calles de Nueva York.

Todo comenzó cuando el dirigente y líder del partido político Pacto Histórico participó en una manifestación propalestina frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ante los presentes, mencionó que planea proponer la creación de un "ejército de salvación del mundo" para finalmente detener el genocidio en Gaza, que ha dejado tras de sí numerosas víctimas.

Por su parte, el Departamento de Estado se pronunció en sus redes sociales sobre el tema y aseguró que las acciones del funcionario colombiano incitaban a la violencia: "Hoy temprano, el presidente colombiano @petrogustavo se paró en una calle de Nueva York y exhortó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias".

El Secretario jurídico de la Presidencia de Colombia renunció a la visa

Este inicio de fin de semana, el hombre de 65 años, en su perfil de X (antes Twitter), decidió expresar su opinión y señaló que, definitivamente, lo que hacía la administración de Donald Trump con su persona "violaba las normas e inmunidad" en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General. Además, agregó que la noticia le tomó por sorpresa al llegar a Colombia.

Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo Visaa EEUU. Para ir a Ibagué a la gran conventración tolimense por la democracia no necesito Visa.



Separar a EEUU de Colombia es lo que necesitan las mafias.



Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025

"Como presidente de Colombia, en la Asamblea General de las naciones que fundamos en la ONU, expreso mis opiniones libremente. El derecho internacional es la sabiduría de la humanidad y me protege. El genocidio es un crimen contra la humanidad y la humanidad debe responder, juzgar y castigar. El señor Trump ha violado los principios fundantes de la ONU. Hora de irse a un lugar más democrático. Propongo Doha como sede de las Naciones Unidas", expresó el economista.

Fuente: Tribuna del Yaqui