Tiroteo en iglesia de Michigan deja múltiples víctimas; el atacante fue abatido, confirman

Michigan, Estados Unidos.- La violencia volvió a ser protagonista en Estados Unidos (EU). La mañana de este domingo 28 de septiembre, elementos de diversas corporaciones en Grand Blanc, en el estado de Michigan, respondieron a un tiroteo registrado en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde se reportaron múltiples víctimas, confirmó el Departamento de Policía local.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:30 horas, tiempo local, en la ciudad de Grand Blanc, a unos 80 kilómetros al norte de Detroit. Según los reportes policiales, un sujeto estrelló su vehículo contra la fachada de la iglesia y posteriormente descendió del automóvil para disparar contra los asistentes, provocando lesiones a varias personas presentes en el lugar.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo en Michigan. Foto: Facebook

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos de diferentes órdenes. La policía de Grand Blanc confirmó que el atacante fue abatido en el sitio, por lo que no existe actualmente una amenaza para el público. A pesar de que no se han revelado detalles precisos sobre la condición de los heridos, las autoridades indicaron que se habilitó un punto de encuentro en un pabellón cercano para resguardar a los asistentes y coordinar la atención de emergencia.

CNN señaló que, tras el tiroteo, la iglesia comenzó a arder en llamas, aunque las causas del fuego aún no han sido determinadas. Videos captados por residentes mostraron densas columnas de humo saliendo del edificio, mientras los bomberos trabajaron durante varios minutos para controlar las llamas y asegurar la zona. La Policía instó a la población a evitar el área hasta que concluyan las labores de emergencia y peritaje.

@POTUS:



“He sido informado sobre el horrendo tiroteo ocurrido en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan. El FBI llegó de inmediato a la escena y estará liderando la investigación federal, brindando apoyo total a las autoridades… pic.twitter.com/vedlIrezYY — Estrella Infante (@estrellainfant) September 28, 2025

El director del FBI, Kash Patel, declaró en una reciente rueda de prensa que la dependencia federal está dando seguimiento a los informes sobre el tiroteo y el incendio. Agregó que las investigaciones buscan colaborar con las autoridades locales para esclarecer los hechos y brindar apoyo a las víctimas y sus familias. En tanto, el presidente de EU, Donald Trump, se pronunció sobre el siniestro, el cual calificó como "horrendo", y apuntó que se dará todo el apoyo a las víctimas.

Fuente: Tribuna del Yaqui