Tragedia en India: Estampida durante mitin político deja 36 muertos y decenas de heridos

Tamil Nadu, India.- La tragedia volvió a sacudir a India este fin de semana. Este sábado 27 de septiembre, se reportó una estampida durante un mitin político en la ciudad de Karur, estado de Tamil Nadu, la cual dejó un saldo preliminar de al menos 36 personas fallecidas y más de 50 heridas. Entre las víctimas confirmadas se encuentran mujeres y menores de edad, según las autoridades locales.

Reportes internacionales indican que el hecho se registró ayer, sábado 27 de septiembre, durante un acto del partido Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), encabezado por el actor y político Vijay, quien se encontraba dirigiendo un discurso cuando el desorden se apoderó de la multitud. De acuerdo con información preliminar, un grupo de asistentes se subió a un árbol para tener mejor visibilidad, pero al caer desató una reacción en cadena que derivó en pánico generalizado y, finalmente, en la estampida.

El ministro principal de Tamil Nadu, M.K. Stalin, confirmó la magnitud del desastre a través de la red social X, donde expresó su pesar por las pérdidas humanas y aseguró que las autoridades estatales están brindando atención médica a los heridos. En un primer momento, el legislador estatal V. Senthilbalaji informó de 31 fallecidos y 58 hospitalizados, pero con el paso de las horas la cifra se actualizó a 36 muertos.

Por el número de lesionados, se cree que esta cifra podría incrementar en las próximas horas. El líder político Vijay manifestó su consternación ante lo sucedido y declaró que su "corazón está abrumado por el dolor". En tanto, el primer ministro de India, Narendra Modi, calificó el incidente como "profundamente triste" y extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

El gobierno estatal anunció además que se otorgará una compensación económica a los deudos, mientras que se iniciará una investigación formal para deslindar responsabilidades y revisar los protocolos de seguridad en actos públicos.

Las estampidas no son un hecho aislado en India, un país donde la elevada densidad de población y la falta de planeación en eventos masivos suelen provocar tragedias. Apenas en enero de este año, 30 personas perdieron la vida en circunstancias similares durante la celebración religiosa de Kumbh Mela. Asimismo, en julio del año pasado, 121 personas murieron en el estado de Uttar Pradesh durante un encuentro multitudinario de carácter religioso.

