(VIDEO) Selfie MORTAL: Un alpinista CAE 200 metros tras quitarse el arnés

Sichuan, China.- Un alpinista cayó de una pendiente de cerca de 200 metros, todo por tomarse una fotografía conocida como selfie; este momento resultó ser mortal, pues murió frente a sus compañeros de expedición en hechos que quedaron registrados en video. Los hechos sucedieron en Nama Peak, en la provincia china de Sichuan. La información señala que el alpinista se desató del arnés en una zona cercana a una grieta para poder tomarse la selfie; en ese instante se ve cómo pierde el equilibrio y su cuerpo se va hacia abajo.

Quienes saben de alpinismo conocen que Nama Peak es una montaña de cinco mil 588 metros de altura que forma parte del Monte Gongga y está dentro del top de montañas más complicadas para escalar en el mundo. Para poder hacerle frente, es necesario tener experiencia, conocimiento en el clima, además de equipo especializado. Cabe señalar que las condiciones climáticas cambian de un segundo a otro y pueden ser sumamente letales. Los alpinistas expertos están ciertos de que cualquier margen de error puede costarles la vida.

El accidente desató un amplio debate sobre los peligros de tomarse fotografías en lugares que son sumamente peligrosos o entornos que resultan poco seguros; ante esto, las autoridades chinas indicaron que se llevará a cabo una investigación sobre lo que sucedió para evitar más tragedias similares, por lo que puede que exista una sanción para los alpinistas que se encontraban en el lugar.

Por otra parte, según medios locales que citan a la Oficina Municipal de Educación y Deportes de Kangding, el grupo de excursionistas no había registrado oficialmente su visita para ascenso al Nama Peak, lo que es un requisito indispensable para poder acceder a esta región de la montaña; por esto se reitera aún más el hecho de que podrían existir sanciones para el grupo de alpinistas. Del sujeto que falleció no se tienen datos personales, solamente se dio a conocer que es un joven de 31 años que acudía con un grupo de amigos.

En redes sociales, las críticas sobre el hecho de que el joven prefiriera tomarse una selfie sobre su propia seguridad no se hicieron esperar y señalaron el hecho de que la salud mental se ha deteriorado por mostrar una vida en redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui