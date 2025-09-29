FUERTE VIDEO: Sujeto acude al trabajo de su expareja y la asesina a balazos en Turquía

Kahramanmaras, Turquía.- Las cámaras de vigilancia de un hospital privado captaron el momento en el que un hombre ingresó con arma larga, la cual escondió en una bolsa para pasar los filtros de seguridad, y asesinó a balazos a su expareja y madre de sus hijos. De acuerdo con la información, el hecho ocurrió en la provincia de Kahramanmarash, en la región del Anatolia Suroriental de Turquía. Previo al feminicidio, la víctima solicitó una tercera orden de restricción contra su agresor, lo cual no pudo detener la tragedia.

Según datos recabados por el medio internacional TN, el caso se registró el pasado 21 de mayo de este año; sin embargo, se difundió y se volvió viral hace apenas unos días. El responsable fue identificado como Atilla Ayintapli, de 44 años de edad, mientras que la víctima fue reconocida como Eser Karaca, de 42 años, quien intentó escapar de su fatal destino al momento en el que su exesposo ingresó al mencionado centro médico.

Versiones oficiales indican que Ayintapli entró al nosocomio ocultando una escopeta dentro de una bolsa plástica. Una vez en el recinto, el individuo se dirigió hacia la oficina de Eser, quien se desempeñaba como secretaria médica. En las imágenes difundidas se puede apreciar cómo la mujer, junto a una compañera de trabajo, intentaron escapar del sujeto que finalmente alcanzó a su expareja en una escalera y le disparó en múltiples ocasiones.

Atilla Ayintapli escondió la escopeta en una bolsa para entrar al centro de trabajo de su expareja.

Personal médico del lugar trató de salvarle la vida a la fémina; sin embargo, perdió la vida debido a la gravedad de las heridas que sufrió. Karaca, cuando se enteró que su exmarido había agendado una cita médica, pidió permiso a la gerencia del hospital para ausentarse. Luego de conseguir su cometido, el asesino huyó del lugar, pero fue detenido por la policía local más tarde y durante el respectivo interrogatorio confesó el crimen.

La Fiscalía de Turquía señaló que Atilla Ayintapli enfrenta cargos por homicidio y amenazas con arma de fuego, por lo que se solicitó cadena perpetua para el responsable. El caso reavivó el debate sobre la violencia que viven las mujeres turcas y, según la Plataforma Detendremos los Feminicidios, citada por Amnistía Internacional, 394 mujeres fueron asesinadas por hombres en 2024, y 259 fueron halladas muertas en circunstancias sospechosas en ese país.

Fuente: Tribuna del Yaqui