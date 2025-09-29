Trump anuncia aranceles del 100% a películas extranjeras; busca impulsar el cine estadounidense

Washington D.C., Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos (EU), el republicano Donald Trump, continúa con sus políticas arancelarias para favorecer a su nación. Ahora, este lunes 29 de septiembre de 2025 informó imposición de nuevos impuestos, del 100 por ciento, a las películas producidas en el extranjero. El objetivo es, según el mandatario, fortalecer la industria cinematográfica estadounidense y evitar que el negocio del cine "sea robado por otros países".

La medida fue compartida este lunes a través de la red en Truth Social. En su mensaje, el jefe de Estado estadounidense señaló que la industria cinematográfica de su país ha sido desplazada por producciones extranjeras, comparando la situación con "quitarle un caramelo a un niño".

Trump anuncia aranceles del 100% a filmes extranjeros. Foto: Truth Social

En este contexto, indicó que la aplicación de aranceles del 100 por ciento busca resolver un problema de larga data que, a su juicio, ha afectado de manera significativa al sector. El mandatario agregó que el estado de California, hogar de Hollywood y de la industria, ha sido particularmente perjudicado, con lo que criticó al gobernador Gavin Newsom; en este sentido, calificó al mandatario de "débil e incompetente".

El presidente ya había anticipado esta medida en mayo pasado, cuando indicó que impondría gravámenes del 100 por ciento a las producciones cinematográficas realizadas fuera de EU. En esa ocasión, ordenó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, trabajar en la implementación de esta tarifa, enfatizando la necesidad de que "queremos cine hecho en Estados Unidos, otra vez", y advirtió sobre la rápida decadencia de la industria local si no se tomaban medidas.

A la fecha de publicación de esta nota, el también empresario republicano no ha ofrecido detalles sobre la manera en que se aplicarán estos aranceles, ni la fecha exacta de entrada en vigor. Tampoco se ha precisado si la medida abarcará únicamente las películas estrenadas en salas de cine o si también afectará a los contenidos distribuidos en plataformas de streaming, que representan una parte significativa del consumo audiovisual global.

Esta decisión se suma a la estrategia comercial que el mandatario ha mantenido desde su regreso al poder, caracterizada por la imposición de aranceles a diversos productos importados de países aliados.

La semana pasada, Trump anunció nuevos aranceles que se aplicarían a partir del 1 de octubre, incluyendo tarifas del 100 por ciento a medicamentos farmacéuticos importados, 50 por ciento a gabinetes de cocina y tocadores de baño, 30 por ciento a muebles tapizados y 25 por ciento a camiones pesados.

