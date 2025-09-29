Trump anuncia que Israel se retirará de Gaza "por etapas"; presenta plan de paz tras encuentro con Netanyahu

Estados Unidos.- Después de haber sostenido una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un plan de paz para Israel y Palestina, asegurando que Israel se retirará de Gaza "por etapas" de implementarse el acuerdo.

Durante la rueda de prensa, Netanyahu expresó su apoyo al plan de Trump, después de casi dos años de guerra continua. Señaló que Israel "mantendrá su responsabilidad sobre la seguridad" en Gaza tras el posible fin de la guerra, solo si Hamás acepta el plan de Estados Unidos.

uD83DuDEA8#ALMOMENTO El presidente de EU Donald Trump presenta plan de paz para Israel y Palestina tras encuentro con Netanyahu en la Casa Blanca.pic.twitter.com/QWgranDBGf — Azucena Uresti (@azucenau) September 29, 2025

El Plan Integral presentado por Donald Trump tiene 20 puntos:

Gaza será zona libre de terrorismo. Gaza será reconstruida en beneficio del pueblo de Gaza. Si ambas partes están de acuerdo con esta propuesta, la guerra terminará de inmediato. Dentro de las 72 horas posteriores a que se acepte el acuerdo, todos los rehenes serán devueltos. Después de liberar a los rehenes, Israel deberá liberar a 250 presos condenados a cadena perpetua. Tras haber devuelto a los rehenes, los miembros de Hamás deben comprometerse a una coexistencia pacífica. Una vez aceptado este acuerdo, se enviará inmediatamente ayuda completa a la franja de Gaza. La entrada de distribución y ayuda en la franja de Gaza se realizará sin interferencia de las dos partes a través de las Naciones Unidas. Gaza será gobernada bajo un gobierno transitorio temporal de comité palestino tecnócrata y apolítico. Se creará un plan de desarrollo económico de Trump para reconstruir y dinamizar Gaza. Se establecerá una zona económica especial con tarifas preferenciales. Nadie se verá obligado a abandonar Gaza. Hamás y otras facciones acuerdan no desempeñar ningún papel en el Gobierno de Gaza, ya sea de forma directa, indirecta o de cualquier otro modo. Los socios regionales proporcionarán una garantía para asegurar que Hamás y sus facciones cumplan con sus obligaciones y que la Nueva Gaza no represente una amenaza para sus vecinos o su pueblo. Estados Unidos colaborará con socios árabes e internacionales para crear una Fuerza Internacional de Estabilización temporal que se desplegará inmediatamente en Gaza. Israel no ocupará ni se anexionará Gaza. Si Hamás retrasa o rechaza lo anterior, incluida la operación de ayuda ampliada, procederá en las áreas libres de terrorismo. Se establecerá un proceso de diálogo interreligioso basado en los valores de tolerancia y coexistencia pacífica. Si avanza la reconstrucción de Gaza y la Autoridad Palestina cumple con su programa de reformas, podrían darse las condiciones para un camino real hacia la autodeterminación y el Estado palestino, aspiración legítima de su pueblo. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político para una coexistencia pacífica y próspera.

El presidente Trump agradeció a Netanyahu por aceptar el plan: "Quiero agradecer al primer ministro Netanyahu por aceptar el plan y por tener la confianza de que, si trabajamos juntos, podremos poner fin a la muerte y la destrucción que hemos presenciado durante tantos años, décadas e incluso siglos, y así dar inicio a una nueva era de seguridad, paz y prosperidad para toda la región".

Netanyahu sobre la paz en Gaza: "Si Hamás rechaza su plan, señor Presidente, o si supuestamente lo acepta y luego básicamente hace todo lo posible para contrarrestarlo, entonces Israel terminará el trabajo por sí solo".



pic.twitter.com/AJsQWRson7 — SissiEmperatriz uD83CuDDEEuD83CuDDF1 (@GabyLob) September 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui