Trump recibe a Netanyahu, primer ministro israelí, y afirma "tener confianza" en un acuerdo sobre Gaza

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que "tiene mucha confianza" en que se logrará un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

El encuentro, el quinto entre ambos líderes en lo que va del año, se desarrolló en un contexto de aislamiento internacional de Israel, provocado por su negativa a detener la ofensiva en Gaza y por el reconocimiento del Estado palestino por parte de aliados como Reino Unido y Francia.

"Tengo mucha confianza", respondió Trump cuando la prensa le preguntó si prevé un acuerdo de paz en Gaza, antes de mantener una reunión privada y un almuerzo con Netanyahu. Posteriormente, ambos ofrecerán una rueda de prensa conjunta. En la agenda figura un plan impulsado por Washington que incluye declarar un alto el fuego permanente en Gaza, la liberación de rehenes en poder de Hamás, la excarcelación de prisioneros palestinos en Israel y la retirada del Ejército israelí de la Franja. El esquema también contempla definir la futura gobernanza del enclave.

Un plan de paz para Gaza formulado por el presidente estadounidense será el tema central de sus conversaciones. Según copias filtradas del plan, publicado por medios estadounidenses, tanto externos como israelíes, el proyecto estipula la liberación de todos los rehenes en un plazo de 48 horas tras la confirmación del acuerdo. Una vez devueltos, Israel liberará a cientos de prisioneros palestinos que cumplen cadena perpetua.

A los miembros de Hamas que se comprometan con la paz se les ofrecerá amnistía y un salvoconducto para salir de Gaza, y el grupo no tendrá ningún papel en el territorio en el futuro. Todas las estructuras militares de Hamas serán destruidas. Las Fuerzas de Defensa en Israel (FDI) se retirarán gradualmente de la Franja, y Gaza será gobernada por un gobierno de transición interno.

El plan parece construir un cambio significativo de postura por parte de la administración de Trump, que anteriormente ha abogado por la reubicación de toda la población de Gaza, de 2,1 millones de habitantes, y la reconversión de Gaza en una "riviera" de propiedad estadounidense. También reconoce las aspiraciones palestinas de un futuro Estado, algo que Netanyahu rechaza de plano, e incluye un futuro papel en el territorio para la Autoridad Palestina (AP) una vez que esta haya emprendido reformas.

Mientras Trump y Netanyahu se reúnen para definir un plan para poner fin a la guerra, la guerra en Gaza continúa. En la madrugada del sábado, un ataque contra una vivienda en el centro de Gaza dejó al menos 11 muertos, más de la mitad de ellos mujeres y niños, según funcionarios del hospital árabe Al-Ahli de la ciudad de Gaza.

Los últimos ataques se producen después de que el primer ministro israelí declarara ante las Naciones Unidas que Israel "debe terminar el trabajo" contra Hamas.

