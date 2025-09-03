Bolsonaro enfrenta fase final del juicio por intento de Golpe de Estado

Comparta este artículo

Río de Janeiro, Brasil.- El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro (2019–2022), enfrenta desde el martes un juicio ante el Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de participar en un intento de Golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022.

El juicio comenzó a las 9:00 horas con la presentación del informe elaborado por el juez Alexandre de Moraes, seguido por la exposición del fiscal general de la República, Paulo Gonet. Ambos sostuvieron que hubo una planificación activa por parte del exmandatario y altos funcionarios militares para desconocer el resultado electoral y mantenerse en el poder.

Comienza el juicio contra Jair Bolsonaro en el Supremo Tribunal Federal

Pruebas

Entre los elementos presentados por la fiscalía se incluye la supuesta convocatoria a la cúpula militar para formalizar un intento de Golpe de Estado, además de una estrategia previa para desacreditar el sistema de votación electrónica. También se hace referencia a los disturbios ocurridos el 8 de enero de 2023 en Brasilia, después de la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y a un supuesto plan para asesinar tanto a Lula como a un magistrado del STF.

Además de Bolsonaro, otras siete personas están siendo juzgadas en el mismo proceso. Una de las figuras más mencionadas es el teniente coronel Mauro Cid, exedecán presidencial, quien recientemente solicitó su retiro del ejército alegando falta de condiciones psicológicas para continuar en servicio activo.

Hasta el momento, el exmandatario ha optado por no comparecer ante el tribunal y permanece en una residencia alquilada en un barrio de alto nivel económico en Brasilia. Según allegados autorizados a visitarlo, se encuentra 'entre deprimido y extremadamente irritado'.

Fuente: Tribuna del Yaqui