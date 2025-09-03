Donald Trump afirma estar "muy decepcionado" con Putin tras no lograr un acuerdo

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El presidente Donlad Trump, declaro este martes que está "muy decepcionado" de Vladimir Putin, por no avanzar un acuerdo de paz sobre Ucrania tras la reciente cumbre que ambos sostuvieron en Alaska. La administración Trump había fijado un plazo de dos semanas para lograr un entendimiento que permita encaminar un proceso de paz. Dicho plazo concluye a finales de esta semana, aunque el mandatario no precisó qué medidas tomará en caso de que Moscú se mantenga firme en su resistencia.

"Estoy muy decepcionado del presidente Putin, puedo decirlo", declaró Trump en el programa de radio de 'Scott Jennings' cuando se le preguntó si se sentía traicionado por la respuesta de Putin. "Teníamos una gran relación, estoy muy decepcionado". Trump, sin embargo, no dijo cuáles serían las posibles consecuencias que enfrentaría Rusia, pese a haber fijado recientemente un plazo de dos semanas para lograr un acuerdo de paz que vence a finales de esta semana.

Donald Trump y Vladimir Putin

Pese a su evidente frustración, Trump evitó anunciar consecuencias específicas contra Rusia. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha delineado sanciones adicionales ni una estrategia militar alternativa frente al freno de las negociaciones. Analistas internacionales consideran que este tono ambiguo refleja la dificultad de Washington para equilibrar la presión diplomática con el riesgo de una escalada mayor en el conflicto. Sin embargo, el propio Trump se limitó a señalar que aún espera una respuesta distinta por parte del Kremlin antes de que expire el plazo.

El líder estadounidense añadió que no le preocupaba un posible eje entre Rusia y China, pese a que Putin se reunió el martes en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping, antes de un gran desfile militar. "No estoy en absoluto preocupado", dijo Trump. "Tenemos, con diferencia, las fuerzas armadas más fuertes del mundo y ellos jamás las usarían contra nosotros; créame, sería lo peor que podrían hacer", aseguró.

El mandatario de Estados Unidos indicó que tanto Kim Jong Un, como Vladimir Putin están conspirando contra su nación. En ese sentido, señaló de forma irónica que le trasmitía sus más cordiales saludos. Por lo tanto, las palabras de Donald Trump marcan un giro en el discurso hacia Rusia, pasando de la cercanía a la decepción, por la falta de avances. Con el plazo autoimpuesto a punto de terminar, el desenlace de las negociaciones será clave para definir no solo el futro de la guerra en Ucrania, sino también el papel de Washington en la estabilidad internacional.

