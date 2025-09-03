FUERTE VIDEO: Dos jóvenes mueren en Kansas City tras tiroteo en un estacionamiento

Comparta este artículo

Missouri, Estados Unidos.- El lunes 1 de septiembre de 2025, el Departamento de Policía de Kansas City identificó a las dos víctimas mortales del tiroteo que se registró el pasado domingo 24 de agosto, aproximadamente a las 04:00 horas, en un estacionamiento ubicado en la intersección de las calle 13th y Grand Boulevard de la zona centro. Reportes de las autoridades indican que en el sitio se produjo una riña campal, la cual derivó en un enfrentamiento armado que dejó una persona muerta en el lugar, mientras que otras cuatro fueron trasladadas a un hospital.

De acuerdo a información de Telemundo 39 Kansas City, la segunda víctima perdió la vida a causa de las heridas que sufrió. Con respecto a los otros heridos, un menor de edad fue reportado con lesiones críticas, un hombre presentó heridas graves y una mujer lesiones que no ponían en riesgo su vida. Los agentes policiales identificaron a los jóvenes que murieron como Kane Taddese y John Alfaro, de 24 y 18 años, respectivamente.

Miles Clancy, un testigo de 15 años, relató que varias personas estaban en el estacionamiento cuando una pelea se originó y la situación escaló al grado de que se presenciaron detonaciones de arma de fuego en el área, además describió la escena como "muy fuerte y aterradora". Un testigo adicional afirmó que el altercado comenzó por una disputa sobre una mujer, duró alrededor de 30 minutos antes de que estallara la balacera y que los tiradores usaban máscaras.

Un portavoz de la empresa declaró que el responsable del estacionamiento es Copaken Brooks e indicó que se está colaborando con las autoridades. Por su parte, Quinton Lucas, alcalde de Kansas City, explicó que el ataque se suscitó un día después de que él introdujera una ordenanza que crearía nuevos requisitos para los estacionamientos de superficie de propiedad privada en los distritos de entretenimiento y en el Distrito Central de Negocios.

Lo que realmente necesitamos es que los propietarios de propiedades privadas den un paso adelante y se aseguren de que sucedan algunas cosas simples: iluminación, seguridad, que llamen al 911 si hay un incidente donde la gente se está congregando", señaló el mandatario local.

Según datos policiales, Kansas City suma 105 homicidios hasta ese momento en 2025, comparado con 101 al mismo tiempo el año anterior. Sin embargo, Kansas City registró una disminución del 20 por ciento en homicidios durante el año 2024, sin embargo, el número de tiroteos no fatales aumentó significativamente.

Advertencia: Imágenes fuertes, se recomienda discreción.

Fuente: Tribuna del Yaqui