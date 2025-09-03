Lujoso yate se hunde con pasajeros a bordo y a minutos de haber zarpado en Turquía

Comparta este artículo

Zonguldak, Turquía.- El martes 2 de septiembre de 2025 se registró el hundimiento de un yate de lujo apenas 15 minutos después de haber zarpado en el Mar Negro, a unos 200 metros de la costa de la ciudad de Eregli, ubicada en la provincia de Zonguldak, al norte de Turquía, durante el protocolo de su viaje inaugural. Según medios locales, la nave está valorada en una cifra cercana a las 700 mil libras esterlinas (aproximadamente 17 millones 600 mil pesos mexicanos).

El canal de televisión turco TRT Haber relató que la embarcación en cuestión, construida en el astillero Red Yilmaz y bautizada como Dolce Vento, tuvo este percance alrededor de las 14:30 horas del martes, no obstante, se informó que el capitán y los tripulantes lograron sobrevivir tras saltar al mar y nadar hasta la orilla. Testigos describieron que el barco volcó rápidamente, sumergiéndose en cuestión de segundos y sin dejar tiempo para activar protocolos de emergencia.

De acuerdo a información del portal especializado BOTA International, la Guardia Costera y personal médico acudieron al lugar para atender a los pasajeros, además de establecer un perímetro de seguridad alrededor de la lujosa embarcación. El dueño del yate, un empresario local, aún sin identificar, y los integrantes de la tripulación no resultaron heridos tras tocar tierra firme, aunque se notaron conmocionados por la pérdida repentina de una inversión significativa.

Por su parte, Demirören News Agency, agencia de noticias turca, informó que el barco podría haberse hundido debido a un error de ingeniería. En tanto, CNN Türk explicó que el yate se construyó durante un plazo de cinco meses y estaba valuado en 40 millones de libras turcas (casi un millón de dólares estadounidenses). A pesar de esta información, las autoridades marítimas de Turquía se encargan de la investigación correspondiente para esclarecer las causas del incidente.

Cabe mencionar que Turquía, un país transcontinental que une Europa y Asia, se destaca por contar con economía diversificada entre el turismo, manufactura y energía. En los últimos años, el país ha visto un incremento en la producción de yates de alta gama, lo cual atrae a compradores de todo el mundo, sin embargo, casos como este podrían impactar en la sociedad de constructores locales.

Fuente: Tribuna del Yaqui