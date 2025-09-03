Nicolás Maduro lanza advertencia: "Nadie cree las mentiras de Marco Rubio"

Comparta este artículo

Caracas Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó una nueva advertencia en contra del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. El mandatario aseguró que el jefe de la diplomacia "se ha inventado un cuento, un relato sobre el narcotráfico" para justificar sus acciones contra el país sudamericano. "Nadie le cree sus mentiras".

A través de Telegram, el titular de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, dijo que "parece" que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, "sigue mintiéndole a su presidente", "luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como prueba un vídeo con Inteligencia Artificial (IA)".

Venezuela acusa a EU de crear el video con IA

Créditos: Internet

Maduro recalcó la denuncia hecha antier de que "la mafia de Miami", liderada por Rubio quiere, "manchar de sangre el apellido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump". Mediante la amenaza bélica que ha desplegado durante las semanas pasadas en el Caribe. Horas antes, Trump informó del ataque de militares estadunidenses a una embarcación en aguas internacionales del Caribe, que supuestamente transportaba drogas.

El martes, Trump divulgó en su cuenta de 'Truth Social' un vídeo del Comando Sur del Ejército estadounidense donde se observa una embarcación siendo monitoreada segundos antes de ser eliminada con un misil. Ni Trump, ni Rubio, ni el video presentado aportan prueba alguna de que la lancha mencionada transportara drogas, ni que proviniera de Venezuela, ni que su destino fuera Estados Unidos. Todo esto es presentado, al menos hasta ahora, sólo en las palabras del presidente y su secretario de Estado.

El mandatario norteamericano aseguró que las fuerzas armadas de su país eliminaron a 11 integrantes de la banda criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, organización que fue designada como terrorista por su Administración, durante un "ataque cinético" contra una embarcación que trasladaba drogas en el Atlántico. Rubio respondió con evasivas las preguntas de los reporteros durante una comparecencia de prensa ayer por la tarde. Indicó que el Pentágono se encargaría de ofrecer más detalles sobre la operación en las próximas horas.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que Estados Unidos se despliega en aguas caribeñas cercanas a su país porque quiere "las riquezas naturales" de la nación suramericana, entre las que mencionó el petróleo, el gas y el oro, y rechazó nuevamente el argumento de Washington sobre una operación para combatir el narcotráfico. Por lo tanto, Maduro ya advirtió el lunes que su país enfrenta la que considera la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años", y aseguró que su nación se declararía "en armas" si "fuera agredida".

Fuente: Tribuna del Yaqui