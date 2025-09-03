Sheinbaum responde a polémica de Trump: Desmiente que tenga miedo a cárteles mexicanos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, respondió este miércoles 3 de septiembre de 2025 a los comentarios realizados por el jefe de Estado de Estados Unidos (EU), Donald Trump, respecto a la situación del narcotráfico en México y su supuesta postura frente al envío de tropas estadounidenses; como te informamos en TRIBUNA, el mandatario estadounidense apuntó que su homóloga tiene "miedo".

Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', realizada en el Salón Guillermo Prieto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo negó categóricamente que tenga miedo de enfrentar a los cárteles del narcotráfico y enfatizó la importancia de mantener una relación constructiva con EU. La mandataria indicó que respeta a Donald Trump y valoró la relación bilateral entre México y su país vecino, señalando que la cooperación en materia de seguridad y otros temas clave ha sido compleja, pero se ha logrado avanzar en varios acuerdos.

Nos quedamos con la buena relación con Estados Unidos. Le agradezco la buena mención que hizo de mi persona, pero lo importante es que hemos logrado entendimiento con EU, que no ha sido fácil en muchos temas", dijo Sheinbaum Pardo.

La presidenta evitó entrar en un debate directo sobre las declaraciones del mandatario estadounidense, aunque dejó claro que no corresponden a la realidad.

Sheinbaum Pardo enfatizó que la relación con EU se ha manejado con respeto y coordinación, particularmente en materia de seguridad. La mandataria recordó que la cooperación bilateral es fundamental para atender problemas complejos como la violencia generada por el narcotráfico, y que las declaraciones públicas deben basarse en hechos verificables y no en interpretaciones infundadas.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Sheinbaum?

Como te informamos en TRIBUNA, el pasado martes 2 de septiembre, el también empresario Trump, en una entrevista concedida al medio Daily Caller y publicada previo a la visita del secretario de Estado de EU, Marco Rubio, afirmó que Sheinbaum supuestamente rechazó el envío de tropas estadounidenses para combatir a los cárteles porque tendría miedo. Además, el presidente estadounidense señaló que México está gobernado por los cárteles del narcotráfico.

No obstante, el mandatario estadounidense reconoció aspectos positivos de la gobernadora, describiéndola como una mujer "increíble, elegante y hermosa".

Fuente: Tribuna