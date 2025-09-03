(VIDEO) Mujer rusa trata de tomar una selfie y muere tras caer desde 90 metros de altura

Comparta este artículo

San Petersburgo, Rusia.- Un trágico momento se registró el pasado domingo 31 de agosto de 2025, cuando la rusa Elizaveta Gushchina, una reconocida saltadora de cuerda, murió tras caer desde una torre de 90 metros de altura en la ciudad Pavlovsk, cerca de San Petersburgo. Los primeros reportes indican que la mujer intentó tomarse una selfie frente a su hijo de 23 años, Nikita, quien presenció cómo su madre perdía la vida.

Según información de medios rusos, Gushchina y su hijo buscaban compartir una jornada de bungee jumping. Antes del accidente que le costó la vida, la fémina compartió en redes sociales un video en el que se le aprecia en la cuerda elástica y mientras celebra su salto desde la antigua torre de una caldera, la cual se adaptó para realizar actividades de alto riesgo. Tras salir ilesa de esa primera hazaña, 'Liza', como se le conoce, tomó una decisión mortal.

De acuerdo al canal de televisión Zvezda, perteneciente al Ministerio de Defensa de Rusia, Gushchina volvió a subir a la plataforma sin el equipo de seguridad adecuado y con el propósito de captar una foto de recuerdo por su cumpleaños. Sin embargo, la víctima resbaló y cayó al vacío desde 290 pies. La empresa salto de cuerda 23block, de la cual Elizaveta y Nikita son socios, publicó un comunicado lamentando la pérdida.

Ayer, en circunstancias trágicas, falleció Liza, saltadora experimentada y madre de dos hijos. Elizaveta Gushchina, junto con su hijo Nikita, forma parte de nuestro equipo deportivo. Todo el equipo lamenta esta pérdida. Es una gran tragedia para nosotros", se puede leer en el escrito publicado en redes sociales.

Por su parte, la Fiscalía Estatal de Rusia abrió una investigación para esclarecer los hechos relacionados a la muerte de Elizaveta Gushchina y determinar si existió algún tipo de negligencia de seguridad durante la actividad. El portavoz de la oficina confirmó que "verificarán si los organizadores de la atracción cumplieron con la ley al prestar los servicios". El caso ha generado conmoción entre la comunidad rusa, pues la víctima era conocida por su pasión por los deportes extremos.

Fuente: Tribuna del Yaqui