Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela adelanta la Navidad pese a 'amenazas'

Caracas, Venezuela.- El Gobierno de Venezuela confirmó el lunes pasado que la celebración oficial de la Navidad comenzará el 1 de octubre, de acuerdo con un decreto del presidente Nicolás Maduro. Esta medida, que ha sido aplicada en años anteriores, incluye decoraciones navideñas en espacios públicos y actividades culturales alusivas a la festividad.

Cabello informó que el país celebrará también, durante octubre, una fiesta religiosa con motivo de la canonización del médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, el próximo 19 de octubre.

Venezuela adelanta la navidad

La medida se da tras señalar un aumento de la presencia militar estadounidense en aguas cercanas a Venezuela. El lunes, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez anunció que el presidente Maduro firmó un decreto de 'conmoción externa', el cual se activaría en caso de una eventual agresión extranjera.

En Caracas, zonas como el Paseo Los Próceres, cercano al complejo militar Fuerte Tiuna, ya han sido decoradas con motivos navideños. El presidente Maduro ha defendido en ocasiones anteriores el adelanto de las festividades como una medida que busca fomentar la actividad económica y cultural en el país.

Fuente: Tribuna del Yaqui