Sheinbaum: Gobierno exigirá investigación por muerte de mexicano tras balacera en Dallas

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó la muerte del migrante mexicano Miguel Ángel García Hernández. El connacional de 32 años falleció este martes 30 de septiembre, luego de permanecer días hospitalizado tras el ataque armado ocurrido dentro de un centro de detención de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Dallas, estado de Texas, el pasado miércoles.

Desde su conferencia 'Mañanera del Pueblo', la jefa del Ejecutivo Federal mexicano se pronunció por este sensible deceso. Al mismo tiempo, anunció que el Gobierno de México exigirá una investigación exhaustiva y que se promoverán recursos diplomáticos para esclarecer el caso y garantizar justicia por García Hernández, quien llevaba años viviendo en Estados Unidos (EU).

#EnLaMañanera | Sobre el fallecimiento de Miguel Ángel García, mexicano baleado en tiroteo contra las instalaciones de ICE en Dallas, Sheinbaum asegura que su familia recibe apoyo pic.twitter.com/LPeixQoYnQ — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) September 30, 2025

Sheinbaum Pardo aseguró que se realizaron los trámites necesarios para que la madre del connacional pudiera estar presente en EU y reiteró que su administración mantiene contacto con los familiares en los ámbitos económico y legal. Además, dejó abierta la posibilidad de acompañar cualquier denuncia que la familia decida interponer.

El ataque, perpetrado por Joshua Jahn, de 29 años, fue dirigido contra instalaciones del ICE; se señaló que el agresor disparó desde una terraza cercana y posteriormente se quitó la vida. De acuerdo con el FBI, las investigaciones preliminares indican que actuó en solitario y que el arma utilizada había sido adquirida de manera legal. Durante el tiroteo también murió Norlan Guzmán Fuentes, de 37 años, originario de Nicaragua, quien estaba bajo custodia de agentes de ICE y permanecía esposado de pies y manos en un vehículo oficial cuando recibió los impactos de bala.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) confirmó que García Hernández fue desconectado del soporte vital días después del ataque debido a la gravedad de sus heridas. La organización, considerada la más antigua en EU en defensa de la comunidad hispana, informó además que el mexicano había vivido en Dallas por más de dos décadas y trabajaba como pintor de casas.

El connacional deja a su esposa, Stephany Gauffeny, embarazada de su quinto hijo. En un comunicado, ella expresó que su esposo era un hombre trabajador, un padre amoroso y el sostén de la familia. La pareja había conseguido recientemente mudarse a su primera vivienda, resultado del esfuerzo constante de García-Hernández.

Fuente: Tribuna del Yaqui