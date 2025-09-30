(VIDEO) Influencer chino sufre accidente aéreo y transmite en vivo su propia muerte

Sichuan, China.- Tang Feiji, un influencer chino que centraba su contenido en temas relaciones con aviones y helicópteros, perdió la vida de forma trágica durante una transmisión en vivo al momento en el que volaba por los cielos del condado de Jiange, esto a bordo de un helicóptero bimotor de un solo asiento que había adquirido recientemente. Según información de medios locales, el percance se registró en Sichuan, una provincia del suroeste de China.

De acuerdo con diferentes portales de noticias, Feiji tenía 55 años de edad y era originario de la ciudad de Guangyuan. El fallecido creador de contenido había cobrado notoriedad en Douyin, una plataforma de videos en la que compartía sus aventuras y contenidos sobre aviación con sus miles de seguidores. La aeronave en la que realizó su último viaje podía alcanzar una altitud de 2.000 pies (unos 600 metros) y una velocidad mayor a las 60 millas (90 kilómetros) por hora.

La agencia estatal, China News Service, reveló que el helicóptero era un modelo coaxial de rotores gemelos, pesaba 115 kilogramos y tenía una sola cabina, cuyo valor fue de 350 mil yuanes, algo así como 49 mil dólares. El influencer decidió transmitir el vuelo en vivo a través de la plataforma Douyin, la versión china de TikTok, en donde se le apodaba como 'Tang Aeronave', sin saber que ese sería su último viaje.

Influencer dies after aircraft crashes, erupts into flames during livestream https://t.co/xJatNt4m8j pic.twitter.com/WiaqF83tB1 — New York Post (@nypost) September 30, 2025

Sin embargo, Feiji, que no llevaba casco ni paracaídas, murió tras el incidente. Así lo confirmaron los rescatistas y su familia, que reconoció el cuerpo. El motivo por el que el helicóptero cayó de forma abrupta aún se sigue investigando", explicó el medio Clarín.

Cabe mencionar que Tang Feiji adquirió el helicóptero en el año 2024 y, después de solo seis horas de práctica, el influencer afirmó que no necesitaba obtener una licencia de piloto para operar su nueva nave, a pesar de las recomendaciones por parte de los expertos en el tema. Después del trágico accidente aéreo que le costó la vida, medios chinos señalaron que Feji había sufrido dos incidentes de este tipo anteriormente.

El caso de Tang Feiji reaviva el debate sobre el peligro de estos tiempos modernos, en la que los creadores de contenido buscan obtener seguidores a toda cosa. En la era digital, donde la búsqueda de seguidores y notoriedad en redes sociales se ha convertido en una meta para muchos, es crucial recordar que la preparación y el conocimiento no pueden sustituirse por popularidad.

uD83CuDDE8uD83CuDDF3 | El "influencer" Tang Feiji murió al estrellarse el helicóptero ultraligero que él mismo fabricó, mientras lo mostraba en vivo para sus seguidores de redes sociales.



El creador de contenido estaba grabando para sus plataformas de redes sociales cuando perdió el control y se… pic.twitter.com/3UT53UanWp — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui