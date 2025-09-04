Alerta en Londres: Fatal accidente de autobús rojo de dos pisos deja varias víctimas

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la mañana de este jueves en la ciudad de Londres, Inglaterra. A tempranas horas, elementos de diferentes órdenes del Gobierno inglés, así como Servicios de Emergencia desplegaron un operativo luego de que se reportara un accidente masivo protagonizado por un autobús rojo de dos pisos que atropelló a varias personas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este jueves 4 de septiembre de 2025, alrededor de las 09:30 horas, tiempo local, en las inmediaciones de la Estación Victoria, una de las zonas más concurridas por turistas y locales. Se detalló que el autobús, identificado como parte de la Línea 24, subió a la acera a gran velocidad, lo que provocó el atropellamiento de al menos 15 personas.

El accidente movilizó a elementos de diferentes órdenes. Foto: Facebook

Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron oficiales de la Policía y paramédicos. La Policía Metropolitana de Londres (Met) detalló que, hasta el momento, no se han registrado víctimas mortales; sin embargo, entre los lesionados destaca el conductor de la unidad.

Durante varios momentos, las calles cercanas a la estación Victoria permanecieron cerradas, mientras que el tránsito vehicular fue desviado para la realización de las diligencias correspondientes. Respecto a las causas del siniestro, testigos señalaron que el autobús circulaba de manera acelerada antes de subir a la acera, sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades inglesas.

A la fecha de publicación de esta nota, ninguna persona ha sido detenida. Las investigaciones continúan para determinar si el incidente fue producto de un error humano, falla mecánica o cualquier otra circunstancia que haya provocado que el autobús subiera a la acera. Usuarios de redes sociales compartieron videos e imágenes del accidente, donde se observa a los paramédicos atendiendo a los heridos, mientras el autobús permanece inmóvil rodeado de vehículos de emergencia. Aquí te compartimos algunas, favor de tener discreción.

