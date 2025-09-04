Conor McGregor anuncia su candidatura a la presidencia de Irlanda y Elon Musk lo respalda

Comparta este artículo

Dublín, Irlanda.- A través de un video en redes sociales, el artista marcial mixto irlandés, Conor McGregor, anunció que se presentará como candidato a las próximas elecciones presidenciales en Irlanda. El excampeón de la UFC expresó su alegría por la posibilidad de devolver la voz a los ciudadanos y frenar, lo que él considera, como una crisis derivada por la inmigración ilegal. En su mensaje, el aclamado deportista aseguró que no firmará ninguna ley sin antes consultarlo directamente con la ciudadanía.

Durante un extracto de su discurso, 'The Notorious', como se le apoda a McGregor, señaló al actual Gobierno de Irlanda (encabezado por el presidente Michael Daniel Higgins) de haber fallado en la protección del bienestar social. Asimismo, desde la sede gubernamental en Dublín, acusó a la actual administración de provocar un incremento de la pobreza infantil, un deterioro del sistema nacional y un ambiente de inseguridad en las calles.

Este gobierno nos ha costado nuestra paz mental, nuestra seguridad y nuestra esperanza en el futuro", mencionó el exmonarca de peso pluma y ligero de la UFC.

Según fuentes especializadas, las posibilidades del aclamado atleta de aparecer en la papeleta electoral "son extremadamente improbables". Esto se demuestra en una encuesta realizada el pasado mes de abril, en la cual solo el 7 por ciento de los votantes expresó su intención de voto hacia Conor en una eventual contienda presidencial. Por su parte, el profesor Eoin O'Malley explicó que el perfil del peleador "es demasiado controvertido" para conseguir el apoyo necesario de cuatro consejos locales o veinte parlamentarios.

Respaldo de Elon Musk

Tras anunciar su intención por participar en las próximas elecciones por la presidencia de Irlanda, Conor McGregor recibió el respaldo del mismísimo Elon Musk, el dueño de X, Tesla y SpaceX, respaldó a Conor McGregor. El magnate realizó un comentario en el video que compartió el deportista e invitó a los irlandeses a unirse a la causa de McGregor en sus aspiraciones por trabajar en un mejor país.

¡Nadie luchará más por el pueblo de Irlanda que Conor McGregor!", expresó Musk.

Escándalo de abuso sexual

En noviembre de 2024, un jurado en el Tribunal Superior de Dublín declaró culpable a Conor McGregor por un cargo de violación en contra de Nikita Hand, en un hecho que se suscitó en el ático del Hotel Beacon, en la capital irlandesa. Además se le impuso el pago de una indemnización a la víctima de 248 mil 603 euros por daños y perjuicios. McGregor insistió en su inocencia, pero en noviembre del presente año, perdió una apelación interpuesta.

Fuente: Tribuna del Yaqui