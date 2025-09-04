Encuentro con Marco Rubio deja resultados positivos para México, asegura Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este jueves, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, compartió detalles sobre el encuentro que tuvo el día de ayer con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos (EU). Aseguró que la reunión realizada en Palacio Nacional dejó resultados positivos tanto para el país, como para el vecino del norte.

Durante su rueda de prensa en el Salón Guillermo Prieto, la mandataria explicó que la reunión fue cordial y productiva, con un enfoque en la creación del programa que permitirá una colaboración más estrecha entre ambos gobiernos. Asimismo, Sheinbaum destacó que este entendimiento está orientado a mejorar la coordinación en temas sensibles y a reforzar las capacidades conjuntas para enfrentar los desafíos actuales.

En su intervención, la presidenta precisó que el acuerdo incluye mecanismos de colaboración que permitirán compartir información estratégica, especialmente cuando existan datos relacionados con actividades ilícitas como el lavado de dinero o su vínculo con grupos generadores de violencia.

Otro punto abordado en el encuentro fue la capacitación y el entrenamiento conjunto de elementos de seguridad. De acuerdo con lo explicado, oficiales mexicanos podrán asistir a programas de adiestramiento en EU, mientras que personal estadounidense también podría viajar a México para compartir conocimientos en áreas específicas. Esta dinámica, sostuvo Sheinbaum, forma parte de la estrategia para fortalecer las instituciones.

Sheinbaum niega que Marco Rubio pidiera más participación de agentes de EU en México

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano también subrayó que la reunión no incluyó solicitudes para ampliar la presencia de agentes estadounidenses en México. Negó que Marco Rubio haya planteado este tema y recordó que la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional establecen con claridad los protocolos para autorizar la operación de agentes extranjeros en territorio nacional.

No, no, no. No fue tema. Ellos saben que nosotros tenemos un protocolo para aprobar agentes de las distintas agencias en nuestro país. Tenemos una Constitución que habla de ello y la Ley de Seguridad Nacional. No fue tema en la plática", apuntó Sheinbaum.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'