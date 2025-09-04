Trump afirma la muerte de "narcotraficantes" en el ataque contra un barco originario de Venezuela

Comparta este artículo

Washington.- El presidente Donald Trump confirmó que tiene pruebas de comunicaciones hechas por los tripulantes en la nave destruida por las fuerzas navales. Trump ha dicho que los 11 tripulantes de la lancha a los que no ha identificado, pertenecían al 'Tren de Aragua', una organización que, según el mandatario, opera bajo control del líder venezolano, Nicolás Maduro, algo que este niega.

"En el barco tienen montos masivos de drogas, tenemos grabaciones de ellos hablando", comentó Trump a reporteros este miércoles en la Casa Blanca. Agregó que "todos entienden eso plenamente; de hecho, se pueden ver las bolsas de drogas por todo el barco". Sin embargo, no ofreció más imágenes de las drogas ni mayor información sobre la inteligencia con la que se contaba de la nave ni detalles específicos sobre cómo fue destruida.

Fuerzas de EU destruyen barco con droga/Créditos: Internet

Trump y su secretario Pete Hegseth, afirmaron que las drogas provenían de Venezuela pero tampoco dieron pruebas más allá de referirse a las comunicaciones interceptadas. El ataque, catalogado como "letal" por Washington, se produce en mitad de un importante despliegue de fuerzas navales estadounidenses cerca de las costas venezolanas y dista de las tácticas contra el narcotráfico que usan normalmente sus fuerzas armadas, que consisten en interceptar las embarcaciones, incautar la droga y detener a los sospechosos.

"Nicolás Maduro, al considerar si quiere o no continuar siendo un narcotraficante, tiene que tomar algunas decisiones, y eso es todo lo que comentaré sobre eso", declaró Hegseth en una entrevista con Fox News. "Tenemos activos (militares) en el aire, activos en las aguas, activos en las naves, porque esto es una misión muy seria para nosotros y no se detendrá… sólo con este ataque". Al preguntarle si el cambio de régimen en Venezuela es un objetivo, el secretario de Defensa respondió que “esa es una decisión presidencial”.

El reciente ataque es "una acción audaz y simbólica por parte de Washington, pero que conlleva un riesgo alto: rompe con la práctica tradicional, eleva al máximo la confrontación bilateral y abre interrogantes sobre la legitimidad, la pertinencia y las consecuencias de emplear poder militar en operaciones contra el crimen trasnacional. El periodista y analista especializado en temas de narcotráfico Ioan Grillo expresó su escepticismo sobre el incidente en sus medios sociales: "Las grandes preguntas son por qué tendrían a 11 personas a bordo si estaba transportando droga", Señaló.

Fuente: Tribuna del Yaqui