Trump apela ante la Corte Suprema para defender sus aranceles impuestos

Washington, D.C.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este miércoles una apelación ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir un fallo judicial que declaró ilegales varios de los aranceles globales impuestos bajo una ley destinada a situaciones de emergencia.

Trump defiende sus aranceles y apela fallo judicial

El Departamento de Justicia, actuando en nombre de la Administración de Trump, presentó la apelación luego de que un tribunal federal de apelaciones determinara la semana pasada que el mandatario excedió sus facultades al utilizar dicha legislación para imponer aranceles por tiempo indefinido. La Casa Blanca solicitó además una 'moción de agilización' para que el Supremo se pronuncie lo antes posible sobre si el presidente tenía autoridad legal para implementar estas medidas.

Disputa por los aranceles

La apelación se refiere a dos conjuntos de aranceles. El primero corresponde a aranceles globales establecidos por Trump, que actualmente incluyen tarifas de hasta 34 por ciento para China y un mínimo del 10 por ciento para otros países. El segundo grupo es un arancel específico del 25 por ciento aplicado a productos provenientes de Canadá, China y México, justificado por la administración Trump como una medida contra el flujo de drogas desde esos países.

Aunque el fallo judicial declaró ilegales las tarifas, los aranceles seguirán vigentes hasta el 15 de octubre, fecha límite para que la Corte Suprema emita una decisión sobre la apelación presentada por Trump. De ser rechazada, las tarifas quedarían sin efecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui