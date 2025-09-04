VIDEO: Pastor en Honduras exige a un feligrés la entrega de un terreno por "orden de Dios"

Comparta este artículo

Tegucigalpa, Honduras.- El caso protagonizado por el pastor Jorge Pompa ha generado controversia en redes sociales por exigirle a uno de sus feligreses la entrega inmediata de un terreno valuado en más de tres millones de lempiras, algo así como más de 2.14 millones de pesos mexicanos. De acuerdo a los datos revelados, el suceso tuvo lugar en una iglesia evangélica que se encuentra en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

El video se volvió viral rápidamente en redes sociales y en el mismo se aprecia cómo Pompa asegura que recibió "una orden de Dios", por lo que frente a toda la congregación, persuadió al creyente para que le regalara dicha propiedad. Especialistas religiosas han advertido sobre el riesgo en este tipo de mensajes, el cual ha sido calificado por muchos usuarios como "un abuso de poder", especialmente cuando se dirige a un público vulnerable emocional o económicamente.

Dios me dijo: 'dile a él que yo le regalé la vida, le regalé esos hijos y le puedo dar más de lo que tiene ahora si él me regala ese terreno. Él entregando el terreno solo agarrara 130 mil dólares, si me lo entrega yo le entrego 400, 500 mil dólares si puede tener fe", mencionó Pompa.

Notablemente contrariado por la situación, el congregante, aún sin identificar, es cuestionado por el pastor sobre qué prefiere "dinero o la bendición de Dios". Ante la presión ejercida, el hombre accede a entregar el terreno.

Quiero tus papeles y quiero el terreno ahora. Dile que yo le pido el terreno, no el pastor… estás temblando, el corazón quiere explotar. Él (Dios) te va bendecir como no tienes una idea", reiteró el líder religioso provocando el aplauso airado de los ahí presentes.

Casos como el de este pastor hondureño reanuda el debate sobre aquellos líderes religiosos que, a través de su discurso, buscan obtener recursos materiales o beneficios personales de su seguidores bajo la justificación de una “orden divina”. En México, no existe una legislación especifica en torno a este tipo de casos, pero sí existen leyes y artículos constitucionales que penalizan actos como el fraude, la extorsión, o la violación la ley por parte de cualquier individuo.

Fuente: Tribuna del Yaqui