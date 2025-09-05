Donald Trump busca renombrar el Departamento de Defensa como "Departamento de Guerra"

Comparta este artículo

Washington, D.C.- El presidente de Estados Unidos Donald Trump sorprendió nuevamente con una propuesta que podría sacudir los cimientos de la política militar estadounidense; firmará este viernes una orden ejecutiva para que el Departamento de Defensa pueda conocerse también como "Departamento de Guerra".

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, comentó en la red social X la noticia, adelantada por 'Fox News', con un escueto mensaje que dice "Departamento de Guerra". Hegseth no confirmó si el regreso de ese nombre, que Donald Trump sugirió recientemente, se consumará hoy. Sin embargo, lo dio a entender en el Fuerte Benning, una instalación militar que visitó el jueves para participar en la graduación de una nueva generación de oficiales.

Departamento de Defensa de EU

Cabe destacar que, hasta 1947, la institución que hoy se conoce como Departamento de Defensa llevaba precisamente el nombre de Departamento de Guerra. Fue durante el gobierno del presidente Harry S. Truman cuando se cambió el término, buscando proyectar una política menos beligerante tras la Segunda Guerra Mundial. Trump, sin embargo, considera que el nombre actual es "suave" y no refleja la verdadera misión militar de Estados Unidos, especialmente en un contexto de tensiones internacionales crecientes.

"Restaurar el nombre 'Departamento de Guerra' agudizará el enfoque de este Departamento en nuestro interés nacional y señalará a los adversarios la disposición de Estados Unidos a librar una guerra para proteger sus intereses", según un documento que describe la próxima orden ejecutiva.

Fue el 25 de agosto pasado cuando Trump sugirió que podría cambiar el nombre de Defensa por el de "Guerra", alegando que bajo esa denominación el país logró sus mayores victorias militares. "Ganamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y se llamaba el Departamento de Guerra. Y para mí, eso es realmente lo que es. Defensa es parte de eso", comentó Trump durante una reunión con su homólogo coreano, Yoon Suk-yeol.

Para Trump y su círculo cercano, el regreso al nombre original es una forma de reescribir la narrativa de Estados Unidos como nación que no solo se defiende, sino que lidera desde la fuerza. Para sus críticos, es una muestra más de un estilo de gobierno que privilegia la confrontación y los gestos de poder por encima de la diplomacia.

Fuente: Tribuna del Yaqui