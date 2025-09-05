El Pentágono cambia de nombre; Trump firma orden para llamarlo Departamento de Guerra

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Departamento de Guerra es como se llamará de ahora en más el Pentágono después de que Donald Trump firmara una orden ejecutiva para cambiarle de nombre. El mandatario de Estados Unidos dijo que este cambio envía un mensaje de fortaleza: "Creo que envía un mensaje de victoria". En su mensaje a la nación, Trump afirmó que es algo en lo que han pensado mucho: "Hemos estado hablando de ello durante meses", afirmó. Además, dijo que el nombre era mucho más apropiado considerando la situación en la que se encontraba actualmente el mundo. "Tenemos el mejor equipo del mundo".

Pete Hegseth será desde hoy el secretario de Guerra. El funcionario señaló que desde que Estados Unidos quitó el nombre en 1947 no se ha ganado una guerra importante. Hegseth dijo que la nueva medida busca restaurar el "espíritu guerrero". "El departamento luchará con decisión y no en guerras interminables", afirmó. Como Trump dijo, el cambio se venía pensando hace tiempo y se basó en el hecho de que Estados Unidos ganó la Primera y Segunda Guerra Mundial y las guerras que hubo entre esos dos conflictos globales. "Máxima letalidad, no legalidad tibia, efecto violento no políticamente correcto, vamos a criar guerreros, no solo defensores", afirmó Pete Hegseth.

Por otra parte, Donald Trump habló de que ahora el Departamento de Guerra se usará para ir en contra del narcotráfico internacional. "Cuando veamos navíos con drogas, los vamos a anular; si se ponen en una posición de riesgos, los eliminaremos". Con esto el mandatario justificó el asesinato de los 11 presuntos narcoterroristas.

¿Qué es el Departamento de Guerra?

Este fue el nombre oficial de la institución militar estadounidense hasta 1947. En 2025, el Departamento de la Defensa recibió un presupuesto de 841 mil 300 millones de dólares del Congreso; esto representa un 11 por ciento del gasto federal total. La idea de restaurar el Departamento de Guerra fue mencionada por primera vez en la administración en marzo pasado, cuando Pete Hegseth lo mencionó, pero sin dar a conocer más detalles. Pese a que se firmó este documento, el Congreso debe aprobar la legislación para que el cambio de nombre sea oficial.

Fuente: Tribuna del Yaqui