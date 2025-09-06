Donald Trump amenaza a inmigrantes en EU con comentario sobre deportaciones

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado en su perfil de Truth Social una imagen aparentemente creada con inteligencia artificial, en la que se burlaba de las deportaciones de migrantes e incluso hizo alusión a que piensa enviar a la Guardia Nacional a Chicago. En TRIBUNA te contaremos todo sobre este polémico asunto del miembro del Partido Republicano.

Antes que nada, el funcionario estadounidense, desde que inició su segunda administración el 20 de enero de 2025, comenzó con la deportación masiva de inmigrantes. De hecho, la ciudad de Los Ángeles, California, es una de las más afectadas actualmente por las redadas, al punto que en el mes de junio se realizaron numerosas protestas contra Trump y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Asimismo, en aquel entonces el empresario envió 700 infantes de marina estadounidenses y 4.000 efectivos de la Guardia Nacional; sin embargo, toda esta decisión no solo generó inconformidad entre los afectados, sino que también se manifestó a través de X (antes Twitter) el gobernador Gavin Newsom, conocido por ser un firme crítico del mandatario: "Fantasía desquiciada de un presidente dictatorial".

Publicación de Donald Trump

Acerca de la más reciente polémica de Donald Trump, captó especialmente la atención la imagen que subió a su plataforma bajo el título Chipocalypse Now, haciendo una evidente alusión a la película Apocalypse Now. Pero la situación no quedó ahí, ya que también aparece él con una vestimenta militar, lo que evidencia aún más que intenta remitir a la exitosa cinta de 1979 sobre la guerra de Vietnam.

"Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana…" y agregó: "Chicago está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA", lo cual se debe a que recientemente el Departamento de Defensa pasó a denominarse Departamento de Guerra. Por supuesto, el político, originario de Queens, Nueva York, dio a entender que Washington, de ahora en adelante, formará parte de la "ofensiva".

Fuente: Tribuna