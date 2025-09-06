Papa León XIV alista canonizaciones del primer Santo Millenial y del Santo de los Pobres

Comparta este artículo

Ciudad del Vaticano.- Este domingo 7 de septiembre, el Papa León XIV oficiará en la Plaza de San Pedro su primera canonización como pontífice. Durante la ceremonia, serán proclamados santos dos jóvenes laicos: Carlo Acutis, fallecido en 2006 a los 15 años, y Pier Giorgio Frassati, fallecido en 1925 a los 24.

La canonización estaba inicialmente prevista para abril de este año, pero fue aplazada tras la muerte del Papa Francisco.

La canonización tendrá lugar durante una misa en la Plaza de San Pedro, donde el Papa León XIV usará la fórmula tradicional en latín que autoriza el culto público de los nuevos santos en toda la Iglesia católica, además se presentarán reliquias de los canonizados, incluida una reliquia del corazón de Carlo Acutis, que será llevada al altar por su madre, Antonia Salzano.

Carlo Acutis

Carlo Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991, en una familia italiana. Creció en Milán, donde realizó su formación escolar. A pesar de que su familia no era practicante, desde una edad temprana mostró interés por la fe católica. Después de recibir la Primera Comunión, comenzó a asistir diariamente a misa y a involucrarse en actividades de voluntariado.

León XIV canoniza al 'santo de Internet'

Acutis era aficionado a la informática, el deporte y los animales. Utilizó sus conocimientos tecnológicos para crear contenidos digitales relacionados con la fe, incluyendo una exposición en línea sobre milagros eucarísticos. Murió el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza a causa de una leucemia fulminante.

Fue beatificado en 2020, durante el pontificado del Papa Francisco, tras la aprobación del milagro de curación de un niño brasileño. En 2022, se reconoció un segundo milagro atribuido a su intercesión, relacionado con la recuperación de una joven costarricense, Valeria Valverde, tras un accidente en bicicleta en Florencia. La curación ocurrió después de que su madre rezara ante la tumba de Acutis en Asís.

Pier Giorgio Frassati

Pier Giorgio Frassati nació en Turín el 6 de abril de 1901. Hijo de Alfredo Frassati, fundador del diario 'La Stampa', creció en una familia de posición económica acomodada.

León XIV canoniza al 'santo de los pobres'

Estudiante de ingeniería de minas en la Universidad Politécnica de Turín, expresó su deseo de "servir a Cristo entre los mineros". También participó activamente en movimientos católicos de su tiempo, como la Acción Católica y las Conferencias de San Vicente de Paúl. Falleció el 4 de julio de 1925 a causa de una poliomielitis fulminante, posiblemente contraída durante sus visitas a barrios marginales.

Fue beatificado en 1990 por el Papa Juan Pablo II, quien lo presentó como modelo de compromiso cristiano para los jóvenes. Su causa de canonización ha estado en curso durante varias décadas.

Cobertura

La ceremonia será transmitida en directo por los canales oficiales del Vaticano, así como por diversas emisoras de televisión y plataformas digitales. También se ha anunciado que estarán presentes representantes de diversas conferencias episcopales, autoridades civiles italianas y delegaciones internacionales.

Con esta canonización, Carlo Acutis se convierte en el primer santo perteneciente a la generación conocida como 'millennials', mientras que Frassati pasa a integrar el grupo de santos laicos del siglo XX reconocidos oficialmente por la Iglesia católica.

