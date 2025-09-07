Carlo Acutis es canonizado por el Papa León XIV: ¿Quién es el primer 'Santo Milenial'?

Comparta este artículo

Ciudad del Vaticano.- Este domingo 7 de septiembre, el Vaticano fue escenario de un hecho histórico en la Iglesia Católica: Carlo Acutis, joven italiano fallecido a los 15 años, fue canonizado por el Papa León XIV, con lo que se convirtió en el primer santo de la generación milenial.

La ceremonia, que tuvo lugar en la Plaza de San Pedro este domingo, congregó a alrededor de 70 mil jóvenes provenientes de diversas partes del mundo y marcó la primera canonización presidida por León XIV desde su elección en mayo.

Junto a Acutis, también fue canonizado Pier Giorgio Frassati, joven italiano conocido por su dedicación a los necesitados y fallecido en la década de 1920 a causa de la poliomielitis. Durante la ceremonia, el papa León XIV destacó a ambos como ejemplos de santidad y solidaridad, invitando a los presentes a orientar sus vidas hacia la virtud y el servicio a los demás.

Todos ustedes, todos nosotros juntos, estamos llamados a ser santos [...] Carlo amaba decir que el cielo siempre nos ha estado esperando, y que amar el mañana es dar lo mejor de nosotros mismos hoy", señaló León en un sermón.

El papa León XIV destacó que la vida de Acutis y Frassati es una invitación a los jóvenes a no desperdiciar su tiempo, sino a orientarlo hacia el bien y el compromiso con los demás.

¿Quién fue Carlo Acutis? La vida del primer Santo Milenial

Carlo Acutis, nacido en Londres en 1991 y criado en Milán, dedicó su corta vida a la fe católica y al servicio de los demás. Desde temprana edad mostró un profundo interés en la informática, lo que le permitió aprender a crear páginas web con el objetivo de difundir enseñanzas religiosas y fomentar la devoción entre sus pares. Su labor digital le valió el reconocimiento como el 'Santo patrón del Internet', un título que refleja la relevancia de su influencia en la juventud actual.

La historia de Acutis ha captado la atención de jóvenes católicos alrededor del mundo. Su cuerpo, conservado en la Iglesia de la Spogliazione en Asís, se ha convertido en un centro de veneración, donde los fieles pueden observar un molde de cera con su imagen, vestido con ropa cotidiana como chándal, vaqueros y zapatillas deportivas. Este detalle refleja la cercanía de Acutis con la juventud contemporánea y su enfoque en la espiritualidad accesible y moderna.

Milagros del primer 'Santo Milenial'

La canonización de Acutis fue precedida por el reconocimiento de dos milagros atribuidos a su intercesión. El primero tuvo lugar en Brasil en 2013, cuando un niño con una malformación congénita del páncreas experimentó una recuperación que los médicos consideraron inexplicable. El segundo ocurrió en 2022 en Costa Rica, donde una joven estudiante sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y recuperó funciones vitales tras las oraciones de su madre ante la tumba de Acutis en Asís.

Estos eventos fueron determinantes para que la Congregación para las Causas de los Santos confirmara su santidad. La canonización, esperada durante meses por la comunidad católica, se había pospuesto inicialmente debido al fallecimiento del papa Francisco, convirtiendo este acto en un momento de especial relevancia para la Iglesia y la juventud mundial.

