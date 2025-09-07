En Brasil, una mujer apuñala a su novio y lo mata porque no le permitió revisar su celular

Comparta este artículo

Bahía, Brasil.- Un insólito caso se registró en Brasil cuando una joven de 20 años asesinó a puñaladas a su novio, identificado como Jonas Ferreira Nunes, de 32 años de edad, por negarse a entregarle su teléfono celular para que ella pudiera revisarlo. Momentos antes de la tragedia, el hoy occiso estaba celebrando su cumpleaños con sus seres queridos y, al final del festejo, la pareja tuvo una discusión porque él se negó a darle acceso al dispositivo móvil.

De acuerdo a informes de medios locales, el hecho violento tuvo lugar en el barrio Nuevo Horizonte, ubicado en la ciudad de Formosa do Rio Preto, en Bahía, Brasil. Frente a la negativa, la mujer, identificada como Cleidiane Alves Ferreira, de 20 años, reaccionó violentamente y apuñaló a su pareja en el pecho. La víctima tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital cercano para recibir atención médica, aunque no resistió y perdió la vida.

Horas después de cometer el homicidio, Cleidiane fue arrestada cuando se escondía al interior de la vivienda de un familiar. Según un informe presentado por la Policía Militar de Bahía, la fémina confesó el delito durante el interrogatorio. La familia del fallecido denunció que la joven presentaba comportamientos agresivos desde hace meses, incluso llegó a amenazar al individuo con un cuchillo frente a su hija de apenas seis años.

La víctima fue identificada como Jonas Ferreira Nunes, de 32 años de edad.

Reportes de Daily Mirror indicaron que, tras darse a conocer la noticia sobre la muerte de Jonas, en la ciudad de Formosa do Rio Preto se realizaron homenajes en memoria de la víctima. En los diversos mensajes, familia y amigos del hombre lo describieron como un hombre de gran corazón y un padre ejemplar para su pequeña, además se dijo que era reconocido en su barrio por ser una persona de carácter bondadoso.

Por su parte, el proceso judicial contra Cleidiane Ferreira continúa en curso bajo una investigación realizada por la jurisdicción de las autoridades de Bahía, mientras que los familiares de la víctima siguen con los actos de despedida y exigen justicia para su ser querido. Hasta el momento se desconoce cuál podría ser la sentencia que reciba la mujer por el asesinato de su pareja.

Fuente: Tribuna del Yaqui