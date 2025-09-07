EN VIVO: Eclipse lunar 2025 HOY, 7 de septiembre; VIDEO minuto a minuto de la 'Luna de Sangre'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este domingo 7 de septiembre de 2025 se está viviendo un fenómeno astronómico único; TRIBUNA trae para ti el video minuto a minuto del eclipse lunar, mejor conocido como 'Luna de Sangre'. Cabe señalar que su visualización será posible en Asia, Australia, Nueva Zelanda y gran parte de Europa y África la noche del domingo y hasta el lunes por la mañana. No será visible en América, pero en la parte del hemisferio oriental se tendrá una vista perfecta que durará 82 minutos.

Según la información, siete mil 30 millones de personas podrán disfrutar al menos la fase total del eclipse y cuatro mil 900 millones podrán verlo en su totalidad, desde el inicio al final. Cabe señalar que este es el segundo eclipse lunar de 2025 y sucede cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie del satélite. La información señala que durante la totalidad del eclipse, la luz solar que atraviesa la atmósfera de la Tierra se curva y se dispersa, filtrando la luz azul y dejando que ondas rojizas brillen sobre la Luna; es por esto que se le conoce como 'Luna de Sangre'.

Eclipse lunar, mejor conocido como 'Luna de Sangre'

De acuerdo con la NASA, hay tres tipos de eclipses lunares:

Eclipse penumbral

La Luna atraviesa solo la penumbra (la sombra exterior y más tenue de la Tierra).

Eclipse parcial

Una parte de la Luna entra en la umbra (la sombra central y más oscura de la Tierra).

Eclipse total

La Luna se introduce por completo en la umbra terrestre y adquiere un tono rojizo o anaranjado, conocido como 'Luna de sangre'.

Por otra parte, para visualizar el eclipse, la NASA recomienda observarlo sin protección ocular, ya que no implica riesgos como sucede con los eclipses solares.

¿Cuándo será el próximo eclipse?

El 21 de septiembre de 2025 será un eclipse solar parcial que será visible en el Pacífico sur, Nueva Zelanda, y la Antártida.

En los próximos años:

17 de febrero de 2026: Eclipse solar anular.

12 de agosto de 2026: Eclipse solar total.

6 de febrero de 2027: Eclipse solar anular.

2 de agosto de 2027: Eclipse solar total.

Cabe señalar que este eclipse lunar será el más largo desde el eclipse lunar del 27 de julio de 2018, el cual duró 103 minutos.

Fuente: Tribuna del Yaqui