FUERTE VIDEO: Sujeto apuñala a una refugiada ucraniana hasta matarla en Estados Unidos

Carolina del Norte, Estados Unidos.- Una cámara de seguridad captó el momento en el que Iryna Zarutska, una joven ucraniana refugiada en Estados Unidos, fue asesinada a puñaladas cuando viajaba a bordo de un tren en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte. Los hechos se registraron el pasado 22 de agosto, alrededor de las 21:50 horas, cuando el atacante, identificado como Decarlos Brown, la atacó en el cuello hasta que le arrebató la vida frente a varios pasajeros.

De acuerdo con reportes policiales, la joven de 23 años llegó a la estación de Camden Road y abordó el vagón de la línea azul del Charlotte Area Transit System (CATS) hacia la estación East/West Boulevard. La víctima se sentó frente al agresor de 34 años, quien cuenta con antecedentes penales y le propinó tres puñaladas en el cuello ante la mirada atónita de los otros usuarios. Algunos intentaron auxiliar a Zarutska, mientras otros se alejaron aterrorizados.

Los agentes del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg acudieron al sitio y confirmaron que Iryna ya había muerto a causa de la gravedad de las heridas. Según la investigación por parte de las autoridades locales, el responsable se movilizó hacia otro vagón, en donde fue detenido. Asimismo se pudo confirmar que el individuo se encontraba en situación de calle y se le diagnosticaron diferentes problemas mentales, así lo informó WSOC-TV.

No había personal de seguridad en el vagón. Brown eligió a la persona más vulnerable del tren: estaba distraída y de espaldas", explicó Quentin Williams, fiscal federal y exagente del Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

A través de la red social X, Vi Lyles, alcaldesa de Charlotte, compartió un comunicado en el que exhortó a los medios de comunicación a no reproducir el video del ataque por respeto a la familia de la víctima. Además, la mandataria local indicó que se encuentra trabajando con su equipo para reforzar las medidas de seguridad en la ciudad.

Esta fue una pérdida trágica e insensata. Mis oraciones acompañan a sus seres queridos mientras continúan su duelo en un momento inimaginable", expresó Lyles.

Por ahora, la investigación se centra en la naturaleza aleatoria del ataque y esclarecer todos los detalles del caso. mientras que Brown permanece bajo resguardo sin derecho a fianza. Por su parte, la familia de Iryna Zarutska abrió una campaña de GoFundMe para cubrir los gastos funerarios, a la vez que reciben diversos mensajes de apoyo por parte de la comunidad de Charlotte que se encuentra conmocionada por este lamentable caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui