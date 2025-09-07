Golpe al narco en Europa: Aseguran narcolaboratorio en Polonia; capturan a 2 mexicanos

Comparta este artículo

Swiecie, Polonia.- Autoridades dieron un nuevo golpe al crimen organizado. Elementos de Polonia lograron la desarticulación un narcolaboratorio clandestino de metanfetamina durante un operativo realizado en el condado de Swiecie, donde fueron detenidos tres hombres, entre ellos dos ciudadanos mexicanos presuntamente vinculados a un cártel internacional de la droga.

La acción estuvo a cargo de la Oficina Central de Investigación de la Policía (CBSP, por sus siglas en polaco) y se realizó el pasado miércoles 3 de septiembre de 2025. De acuerdo con el comunicado oficial, en el lugar se descubrió un laboratorio con infraestructura profesional para la producción de droga sintética.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles.

Durante el cateo se aseguraron más de 300 litros de metanfetamina y de BMK (un precursor químico clave en la elaboración del estupefaciente), además de casi tres toneladas de sustancias utilizadas en el proceso de síntesis. Las autoridades polacas señalaron que, según un dictamen preliminar de especialistas en criminalística y toxicología, los insumos incautados hubieran permitido producir al menos 330 kilogramos de metanfetamina terminada.

Este volumen tendría un valor estimado de seis millones de zlotys en el mercado negro, equivalente a aproximadamente 31 millones de pesos mexicanos.

Caen dos mexicanos en Polonia: Trabajarían para un cártel internacional

Entre los arrestados se encuentran un ciudadano polaco y dos mexicanos que, de acuerdo con las investigaciones, tenían un rol clave dentro de la operación. Los reportes apuntan que los extranjeros supervisaban directamente el proceso de producción y mantenían vínculos con una de las organizaciones criminales más grandes de Norteamérica. A la fecha de publicación de esta nota, no se han revelado las identidades de las víctimas.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Pomerania Occidental del Departamento de Crimen Organizado y Corrupción de la Fiscalía Nacional en Szczecin. Se les acusa de pertenecer a un grupo delictivo organizado y de participar en la fabricación de grandes cantidades de drogas sintéticas.

La Oficina Central de Investigación destacó que la magnitud de lo incautado confirma que se trataba de una instalación con capacidad de producción a gran escala, lo que representa un golpe significativo al tráfico internacional de metanfetamina. Asimismo, precisó que los insumos químicos, la infraestructura asegurada y el modo de operación muestran un alto grado de especialización.

