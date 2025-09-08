Guerra de Israel: Ataque armado en Jerusalén deja seis muertos y varios heridos

Comparta este artículo

Jerusalén, Israel.- Continúa activa la guerra de Israel contra Palestina, en la que inocentes de ambas naciones están pagando las consecuencias. La mañana de este lunes 8 de septiembre se registró un ataque armado en una parada de autobús en las afueras de Jerusalén (Israel), donde dos hombres presuntamente palestinos abrieron fuego contra civiles. El saldo preliminar de este ataque, considerado terrorista, fue de seis personas fallecidas y once más lesionadas.

De acuerdo con la policía local, los hechos ocurrieron la mañana de este lunes, cuando los agresores llegaron en un vehículo hasta la zona conocida como Ramot Junction, donde dispararon de manera directa contra los pasajeros que esperaban el transporte público. Decenas de civiles inocentes comenzaron a correr, sin embargo, más de 10 fueron alcanzados por las balas.

Rápidamente se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Israel. Imágenes difundidas en redes y medios internacionales muestran a personas huyendo en medio de la confusión, así como un autobús detenido en la carretera, el cual múltiples impactos de bala en su parabrisas y ventanillas.

Tras el arribo de las autoridades, el servicio de ambulancias israelí confirmó que cinco personas perdieron la vida en este ataque; apuntaron que entre las víctimas se encuentran un hombre y una mujer de aproximadamente 50 años, además de tres hombres de 30 de edad. El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, confirmó el deceso de una sexta persona y aseguró que los responsables provenían de Cisjordania, territorio bajo ocupación israelí. También precisó que al menos seis de los heridos se encuentran en estado grave.

Tras el ataque, el primer ministro Benjamin Netanyahu acudió al lugar y declaró que las fuerzas de seguridad se mantienen en persecución de posibles cómplices. Recalcó que las instituciones trabajan en coordinación para ubicar a quienes pudieron facilitar el atentado. A la par, el Ejército israelí desplegó efectivos en la zona y colaboró con la policía en los operativos de búsqueda.

De manera paralela, se implementaron acciones en Ramala, Cisjordania, con el fin de realizar interrogatorios y "prevenir futuros actos de terrorismo", según indicó la autoridad militar.

El grupo palestino Hamás elogió la acción de los dos atacantes, a quienes calificó como "combatientes de la resistencia", aunque no asumió la autoría del hecho. De igual manera, la Yihad Islámica expresó apoyo al tiroteo.

Fuente: Tribuna