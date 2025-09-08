Hombre recorre un supermercado con un machete en la mano y ataca a un policía en Florida

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Hace unos días, la Policía de Florida difundió el video de un violento caso que se registró el pasado 30 de agosto de 2025 en un supermercado Walmart que se localiza en Fort Pierce, en donde un hombre generó pánico entre los empleados y compradores al aparecer portando un machete. Se indicó que el sujeto, identificado como Lawrence Fountain, de 33 años, atacó con el arma blanca a uno de los oficiales que intentaba detenerlo.

De acuerdo con medios policiales, el individuo ingresó al establecimiento y comenzó a recorrer los pasillos con el machete en la mano, causando miedo entre los trabajadores y las personas que se encontraban realizando sus compras. Una llamada a las líneas de emergencia del 9-1-1 alertó a los agentes sobre esta situación, por lo que se movilizaron hacia el lugar e interceptaron al atacante cuando estaba por salir del inmueble.

En las imágenes compartidas se puede apreciar cómo varias personas salen corriendo despavoridas para ponerse a salvo. En la entrada del supermercado, los agentes detuvieron el paso de Fountain, quien reaccionó violentamente e intentó apuñalar a un policía que posteriormente lo tackleó, a la vez que otro uniformado lo inmovilizó con arma de electrochoque. Al parecer el oficial no resultó con heridas graves y pudo concretar el arresto del hombre.

Lawrence Fountain, que recibió tratamiento tras sufrir heridas menores, enfrenta cargos que incluyen agresión agravada a agentes del orden público y resistencia con violencia, sin embargo, aún se desconoce cuál podría ser la sanción que enfrente. No es la primera vez que un hecho de este tipo se suscita en una tienda de la cadena Walmart.

Cabe mencionar que en julio del presente año, la Policía Estatal de Michigan detuvo a un hombre que protagonizó un apuñalamiento masivo en un supermercado de Walmart que se sitúa en Traverse, dejando a 11 personas lesionadas, quienes tuvieron que ser trasladadas al Hospital Munson Medical Center. En el año 2016, otro atacante fue abatido por la Policía de Amarillo, Texas, cuando fue reportado un tiroteo y una toma de varios rehenes en el supermercado Walmart.

Fuente: Tribuna del Yaqui