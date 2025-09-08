Líder de Los Zetas en Nuevo Laredo, 'El Chelelo', recibe condena de 31 años en EU

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Este lunes 8 de septiembre, un tribunal federal de Estados Unidos condenó a Eleazar Medina-Rojas, conocido como El Chelelo, a más de 31 años de prisión y al pago de 26.5 millones de dólares por conspirar para fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína y marihuana. De igual forma, se informó que Medina-Rojas se desempeñó como alto mando dentro del cártel de Los Zetas.

El hombre de 53 años, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se presentó en la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, en Washington D.C. Además, según el comunicado emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), desde su cargo facilitó el ingreso de enormes cargamentos de cocaína y marihuana hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con información extraoficial, el agente especial a cargo Jonathan C. Pullen, de la División de Campo de Houston de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), declaró que el delincuente logró introducir en un periodo de cuatro años más de 3,000 toneladas de droga a Texas. Asimismo, recalcó que las rutas que controlaba eran principalmente Brownsville, Laredo y McAllen.

Se le condenó a 31 años de prisión

Por su parte, se detalló que Eleazar Medina se desempeñó entre 2006 y 2007 como líder en Monterrey, México, siendo en aquel entonces responsable de importar más de 450 kilogramos de cocaína y 90,000 kilogramos de marihuana a Estados Unidos. Asimismo, en el documento antes mencionado se precisó que el arresto y la extradición del acusado en julio de 2023 fue resultado de un trabajo coordinado con el Gobierno de México.

"La División Houston de la DEA investigó el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró con las fuerzas del orden en México para lograr el arresto y la extradición de Medina Rojas en julio de 2023. Los abogados litigantes Jayce Born, Kirk Handrich y Hunter Smith, de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal, procesaron el caso".

Fuente: Tribuna