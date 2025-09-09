Caso Ayotzinapa: Sheinbaum pidió cooperación de EU para extradición de responsables

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, compartió que solicitó formalmente al secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, la extradición de dos personas presuntamente implicadas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (EPN).

Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' en Palacio Nacional de este martes 9 de septiembre, la jefa del Ejecutivo Federal no proporcionó detalles sobre la identidad de los involucrados, debido a la sensibilidad del caso y la necesidad de proteger la investigación en curso. No obstante, explicó que la solicitud de extradición fue informada a los familiares de los estudiantes, con quienes mantiene un contacto constante.

Son sobre el Caso Ayotzinapa, se lo habíamos comentado a los familiares, padres y madres. Son dos personas que se está solicitando su extradición y se lo comenté personalmente al Secretario del Departamento de Estado", declaró la mandataria mexicana.

Como te informamos en TRIBUNA, el encuentro entre Sheinbaum Pardo y Marco Rubio se realizó el pasado miércoles 3 de septiembre en Palacio Nacional, en el marco de un acuerdo de entendimiento en materia de seguridad entre México y EU. Durante la reunión, ambas partes reafirmaron su compromiso de cooperación bilateral para garantizar el avance de investigaciones prioritarias, incluyendo la búsqueda de justicia en casos emblemáticos como el de los 43 normalistas desaparecidos.

La desaparición de los estudiantes ocurrió la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando un grupo de normalistas de la Escuela Rural 'Raúl Isidro Burgos' se trasladó a Iguala para "tomar" autobuses y participar en los actos conmemorativos del 2 de octubre en la Ciudad de México (CDMX), en recuerdo de la represión estudiantil de 1968. Durante esta operación, los estudiantes fueron atacados por autoridades locales, derivando en su desaparición forzada.

Este hecho se ha mantenido como un símbolo de las graves violaciones a los derechos humanos y de la crisis de desapariciones en México.

Sheinbaum Pardo ha subrayado en diversas ocasiones que la investigación sobre los 43 normalistas debe mantenerse abierta hasta localizar a todos los jóvenes y esclarecer plenamente los hechos.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'