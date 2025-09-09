Escala guerra en Medio Oriente: Con bombas, Israel ataca a líderes de Hamás en Qatar

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- La violencia en Medio Oriente continúa en ascenso en el marco de la guerra que mantiene Israel contra Palestina; ya no solo es la Franja de Gaza, pues las agresiones se están expandiendo. Tras el ataque armado registrado en Jerusalén el día de ayer, este martes 9 de septiembre se confirmó lo que sería un nuevo episodio de este conflicto bélico: Israel realizó un bombardeo en Doha, Qatar, presuntamente dirigido contra líderes de Hamás.

De acuerdo con información confirmada por un funcionario israelí a la agencia Reuters, este martes las fuerzas de Israel lanzaron una ofensiva en territorio qatarí, donde el grupo islamista palestino mantiene desde hace tiempo su base política. La cadena Al Jazeera, citando a una fuente de Hamás, señaló que la operación tuvo como objetivo a los negociadores del alto el fuego relacionados con la Franja de Gaza.

Israel ?bombardea a líderes de Hamás en territorio qatarí. Foto: Internet

Testigos presenciales reportaron que varias explosiones sacudieron la capital qatarí durante la mañana de este martes, particularmente en las inmediaciones de la gasolinera Legtifya, donde columnas de humo negro fueron visibles a gran distancia. Cerca de esa zona se encuentra un complejo residencial bajo constante vigilancia de la guardia del emir de Qatar desde que se intensificó el conflicto en Gaza.

Qatar condena nuevo ataque de Israel

La ofensiva ha generado una fuerte reacción política. El gobierno de Qatar condenó el ataque, calificándolo como un acto "cobarde" y una "flagrante violación del derecho internacional". Señaló que Doha ha desempeñado un papel clave como mediador entre Israel y Hamás en las negociaciones para un posible cese al fuego, lo que vuelve especialmente sensible este nuevo escenario.

Por su parte, medios israelíes señalaron que entre los objetivos del ataque figuraban altos dirigentes de Hamás, incluyendo a Khalil al-Hayya, jefe en el exilio y uno de los principales negociadores del grupo. Sin embargo, a la fecha de publicación de esta nota, no se ha confirmado de manera oficial el estado de los dirigentes atacados ni las consecuencias inmediatas sobre el curso de las negociaciones.

Fuente: Tribuna