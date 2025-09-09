EU: Conocía a sus víctimas por apps de citas y las asesinaba con extrema violencia

Comparta este artículo

Inglewood, California.- Rockim Prowell, de 34 años, es un hombre acusado de asesinar a dos sujetos que conoció a través de aplicaciones de citas. Además, también se le imputa el intento de homicidio de un tercer hombre que, al igual que los anteriores, lo contactó mediante plataformas de búsqueda de pareja; afortunadamente, este último no corrió con la misma suerte que las otras víctimas.

De acuerdo con medios estadounidenses, el sobreviviente comenzó a platicar con el presunto criminal en febrero de este año, pero durante el encuentro terminó atado y golpeado con un bate de béisbol. En cuanto a los otros casos, ocurrieron en 2021 y 2023, justo cuando Rockim estaba en libertad condicional por diversos atracos cometidos en Beverly Hills y Los Ángeles durante el periodo aproximado de 2019 a 2021.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Miguel Ángel King, de 51 años, y Robert Gutiérrez, de 53. Asimismo, en julio de 2021, Rockim acabó con la vida de King disparándole, y una vez consumado el crimen, le robó su automóvil, el cual se halló a poca distancia de la vivienda de Prowell. Este hallazgo fue clave para esclarecer la muerte de Miguel Ángel, cuyo cuerpo se localizó el 14 de agosto de 2021 en el Bosque Nacional Ángeles.

Rockim Prowell

En cuanto a Gutiérrez, el supuesto encuentro ocurrió en agosto de 2023, y días después los familiares del afectado reportaron su desaparición. Aunque Rockim Prowell ya está ante la justicia, el cuerpo de Gutiérrez aún no ha sido recuperado. Sin embargo, se sabe de su implicación porque, durante el arresto del estadounidense la semana pasada, se encontró el vehículo de Robert en el garaje.

Este pasado lunes, Prowell compareció ante el juez, pero no se declaró ni culpable ni inocente; actualmente permanece detenido sin derecho a fianza. Los cargos que se le imputan son: asesinato con la circunstancia especial de asesinatos múltiples, intento de asesinato, dos cargos de robo de vehículo, dos cargos de robo en segundo grado y un cargo de agresión con arma mortal. De ser hallado culpable, podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

