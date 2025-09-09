Protestas en Nepal: Esposa del exprimer ministro muere quemada en medio de los disturbios

Comparta este artículo

Katmandú, Nepal.- Durante este martes 9 de septiembre de 2025, violentas protestas se volvieron a registrar en Nepal en una escalada que ha generado un ambiente de tensión, a pesar de la dimisión del primer ministro, Khadga Prasad Oli. De acuerdo con informes de medios especializados, la manifestación masiva surgió por la decisión del gobierno nepalí de bloquear el acceso a varias plataformas de redes sociales que no cumplieron con el plazo de registro, entre las que destacan Facebook, Instagram, X y WhatsApp.

Entre los disturbios se encuentra la quema del Parlamento de Nepal, punto importante durante estos dos días de manifestaciones juveniles contra la corrupción y la censura, que han dejado hasta el momento un saldo de al menos 25 muertos y más de 300 heridos tras los enfrentamientos con la Policía nepalí. Este levantamiento social está liderado por la autodenominada 'Generación Z' debido a la prohibición de al menos 26 plataformas digitales.

La violencia ha alcanzado a diferentes miembros importantes del gobierno de este país asiático. La vivienda privada del Khadga Prasad Oli, quien dimitió a su cargo a causa de las protestas, fue incendiada, mientras que el exprimer ministro, Sher Bahadur Deuba, fue agredido físicamente por los manifestantes. Las residencias de otros exprimeros ministros y figuras políticas han sido asaltadas e incendiadas en medio del caos.

Queman viva a esposa del exprimer ministro de Nepal

Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del exprimer ministro nepalí, Jhalanath Khanal, también fue víctima de estos actos violentos. Según informes de EFE, Chitrakar perdió la vida tras sufrir quemaduras de gravedad cuando los civiles incendiaron su domicilio en Katmandú, capital del país. A pesar de que la mujer fue llevada en estado crítico al Hospital de Quemados de Kirtipur para recibir atención médica, los especialistas confirmaron que murió durante el tratamiento.

¿Por qué protesta la Generación Z?

Durante las últimas semanas, usuarios en diferentes redes sociales viralizaron la campaña 'Nepo Kid', término que proviene de nepotismo y que muestra el hartazgo social que jóvenes nepalíes sienten hacia una clase dirigente percibida como corrupta. Mediante esta campaña se criticaron a los hijos de los máximos dirigentes y empresarios del país por presumir coches de lujo, estudios en el extranjero o vacaciones costosas, presuntamente costeados con dinero proveniente de la corrupción.

Medios internacionales reportan que los líderes de los tres principales partidos, el Congreso Nepalí, el CPN-UML y CPN (Centro Maoísta), han sido señalados por hechos que van desde la estafa de refugiados de la vecina Bután hasta casos de usurpación de tierras y contrabando de oro. El veto digital fue el detonante de una inconformidad generalizada por el estancamiento económico, el desempleo y la desigualdad.

Fuente: Tribuna del Yaqui