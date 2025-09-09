Sheinbaum minimiza decisión de Perú tras ser declarada persona no grata: "No importa"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue declarada persona no grata por el Congreso de Perú, luego de que legisladores consideraran inaceptables sus declaraciones en defensa del expresidente Pedro Castillo, destituido en diciembre de 2022 tras un intento fallido de disolver el Parlamento. La jefa del Ejecutivo Federal mexicano respondió a esta decisión diplomática.

Sheinbaum reacciona a la decisión de Perú

Este martes 9 de septiembre de 2025, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, la mandataria mexicana habló sobre el tema. Primero, señaló que no se trata de una agresión hacia el gobierno de Perú y defendió que su posición se ha mantenido dentro de los principios históricos de la política exterior de la República Mexicana.

Explicó que recibió al abogado de Pedro Castillo en Palacio Nacional, a quien considera víctima de un golpe de Estado en 2022, y subrayó que su gobierno continuará con la misma línea de apoyo a los derechos políticos en la región: "No es una agresión, recibí al abogado del presidente Pedro Castillo, que desde nuestro punto de vista vivió un golpe de estado".

La mandataria mexicana recordó que su postura está en continuidad con la política del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien también criticó la destitución de Castillo. Asimismo, comparó la situación con la decisión de México de romper relaciones diplomáticas con Ecuador tras la irrupción de su embajada en Quito, reiterando que su gobierno no modificará su criterio frente a lo ocurrido en Perú.

Es una política que viene desde el gobierno del presidente López Obrador, como en el caso de Ecuador de romper relaciones con el Ecuador por la invasión que tuvo nuestra embajada. No importa, nosotros vamos a mantener nuestra posición", afirmó la presidenta.

Declaran persona no grata a la presidenta de México

De acuerdo con la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú, la moción fue avalada con 12 votos a favor y seis en contra. El documento acusa a Sheinbaum de mostrar una "injerencia inaceptable en los asuntos internos" y de realizar una "ofensa al sistema democrático peruano". La resolución también instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país a difundir la medida a nivel diplomático y tomar las acciones correspondientes.

Los impulsores de la moción fueron los legisladores Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), Patricia Juárez y María del Carmen Alva, quienes argumentaron que la mandataria mexicana ha asumido una postura hostil hacia Perú al cuestionar abiertamente el encarcelamiento de Castillo, quien permanece detenido bajo cargos de rebelión y corrupción. Bustamante afirmó incluso que la mandataria mexicana es "la única jefa de Estado en el mundo que mantiene una defensa abierta" hacia el expresidente, lo cual calificó como un hecho especialmente grave.

Además de la moción, el legislador peruano acusó a Sheinbaum y a su partido, Morena, de supuestos vínculos con el narcotráfico y de mantener relaciones con organizaciones criminales internacionales, incluyendo al cártel de Sinaloa y a grupos vinculados con Venezuela. Aunque estas declaraciones no fueron respaldadas con pruebas dentro del debate legislativo, formaron parte de los argumentos que llevaron a la mayoría parlamentaria a respaldar la propuesta.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'