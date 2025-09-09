VIDEO: Ministra de Salud sueca se desmaya en su primera conferencia de prensa

Comparta este artículo

Suecia.- La titular de Salud de Suecia, Elisabet Lann, experimentó un desvanecimiento este martes 9 de septiembre durante su primera conferencia de prensa oficial al frente de la cartera sanitaria. El hecho ocurrió aproximadamente a las 16:15 horas (hora local) en el salón de conferencias del Parlamento sueco, en el marco de la presentación de los ajustes en el gabinete tras la dimisión de la exministra Acko Ankarberg Johansson.

Lann, quien había asumido el cargo ese mismo día, estaba exponiendo las directrices iniciales de su gestión cuando, al ceder la palabra al ministro Jakob Forssmed, empezó a perder estabilidad y cayó hacia adelante, derribando el atril translúcido que tenía enfrente. El instante fue captado por las cámaras de la televisión sueca y provocó una reacción inmediata entre los presentes. La viceprimera ministra Ebba Busch fue la primera en auxiliarla, seguida por el primer ministro Ulf Kristersson y otros integrantes del gabinete.

La sala fue evacuada parcialmente y la transmisión oficial suspendida. Minutos después, Lann regresó al estrado y explicó que el desmayo se originó por "caída de azúcar en sangre", descartando complicaciones de gravedad. Aunque no se ha emitido un informe médico formal, la ministra no presentó lesiones visibles y pudo retomar brevemente la conferencia antes de que el evento fuera concluido por precaución.

Elisabeth Lann, integrante del partido Demócratas Cristianos (Kristdemokraterna, KD), fue designada ministra de Salud tras fungir como concejal en Gotemburgo, donde impulsó proyectos relacionados con el sistema sanitario municipal. Su nombramiento responde a la necesidad de fortalecer la agenda de salud nacional, en medio de debates sobre tiempos de espera, falta de personal médico y reformas al modelo de atención.

Elisabeth Lann ministra de salud

Créditos: Internet

La conferencia de prensa tenía como propósito dar a conocer la nueva conformación del gabinete y trazar las prioridades del ministerio de salud bajo su mando. Entre los presentes se encontraban altos funcionarios del gobierno sueco, representantes regionales y medios de comunicación.

El suceso ha generado diversas reacciones en redes sociales y medios internacionales. Mientras algunos manifiestan preocupación por el estado de salud de la ministra, otros subrayan su rápida recuperación y el gesto de continuar con el acto. "No ha sido un martes cualquiera", comentó Lann con humor al retomar de manera breve su participación.

Aunque no se han reportado antecedentes médicos significativos, allegados a la ministra han indicado que se someterá a chequeos preventivos en los próximos días. Por el momento, el gobierno no ha anunciado cambios en la agenda oficial ni en la continuidad de sus labores.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México