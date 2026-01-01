RECUENTO: Las cinco guerras que tuvieron al mundo en vilo durante este 2025

Washington, Estados Unidos.- El 2025 ha estado marcado por múltiples conflictos armados en distintos puntos del mundo, con consecuencias humanitarias, desplazamientos masivos y tensiones internacionales. Desde Medio Oriente hasta Europa y América Latina, aquí te brindamos una pequeña recapitulación de los cinco conflictos más sonados en el año.

1. Guerra entre Israel e Irán

En junio de 2025, el conflicto entre Israel e Irán se intensificó, protagonizando enfrentamientos directos tras ataques aéreos israelíes contra objetivos militares en Irán, a los que Teherán respondió con misiles y drones hacia territorio israelí. Ambos países afirmaron actuar en defensa propia. La escalada generó víctimas, daños materiales y preocupación internacional, así como llamados a la contención para evitar una expansión del conflicto en Medio Oriente. Hasta el momento, no se ha anunciado un alto el fuego oficial.

2. Guerra en Ucrania (invasión rusa)

La guerra entre Rusia y Ucrania comenzó en febrero de 2022 y continúa activa en distintas zonas del territorio ucraniano, especialmente en el este y sur del país. El conflicto se ha concentrado por enfrentamientos terrestres, ataques con misiles y drones, y daños a infraestructura civil y energética. Ucrania recibe apoyo militar y económico de países occidentales, mientras que Rusia mantiene presencia en regiones disputadas. La guerra ha provocado una grave crisis humanitaria, con millones de personas desplazadas, y pese a los intentos diplomáticos, hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo de alto el fuego definitivo.

3. Conflicto entre India y Pakistán

En mayo de 2025, India y Pakistán protagonizaron un conflicto militar, iniciado por ataques indios en la región de Cachemira tras un ataque previo contra turistas en abril. Pakistán respondió con artillería y drones, y se registraron enfrentamientos a lo largo de la Línea de Control, así como afectaciones a zonas civiles. El conflicto llevó al cierre temporal de fronteras y del espacio aéreo entre ambos países. Tras varios días de combates, el 10 de mayo se acordó un alto el fuego, mediado por actores internacionales.

4. Guerra en la Franja de Gaza

Desde octubre de 2023, se mantiene un conflicto entre Israel y grupos armados en la Franja de Gaza, principalmente Hamás. El enfrentamiento comenzó tras un ataque inicial de Hamás contra territorio israelí, al que Israel respondió con operaciones militares, incluyendo bombardeos aéreos y terrestres.

Durante el conflicto, se han registrado decenas de miles de muertes y heridos, incluyendo población civil, y desplazamientos internos masivos. El sistema de salud y los servicios básicos en Gaza han sido afectados por los combates y la escasez de recursos.

En octubre se alcanzó un alto al fuego temporal, mediado por actores internacionales, que incluyó liberación de rehenes e intercambios de prisioneros. Desde entonces, aunque cesaron las principales operaciones, se han registrado incidentes aislados y violaciones al acuerdo de alto al fuego.

5.- Conflicto entre Venezuela y Estados Unidos

Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han experimentado un aumento de tensiones militares y operativas. Estados Unidos ha incrementado su presencia en el Mar Caribe y aguas cercanas a Venezuela, desplegando buques, aeronaves y personal militar en operaciones que, según Washington, están dirigidas al combate del narcotráfico.

Durante el año, Estados Unidos realizó ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico vinculadas por el gobierno estadounidense al tráfico de drogas, con decenas de víctimas reportadas. En diciembre, se registró un ataque terrestre contra una instalación costera en Venezuela, según reportó el Pentágono.

El gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, negó su implicación en el tráfico de drogas y respondió con movilización de tropas y milicias, además de declaraciones de estado de emergencia y denuncias ante organismos internacionales.

Estados Unidos, por su parte, impuso sanciones económicas a personas y entidades venezolanas vinculadas al comercio de armas y drones. Hasta el momento, no se ha declarado un conflicto formal entre ambos países, aunque las operaciones militares y sanciones mantienen la tensión en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui