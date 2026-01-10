Donald Trump decreta "emergencia nacional" para proteger ingresos petroleros de Venezuela

Washington, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, decretó este sábado 10 de enero de 2026 una "emergencia nacional" para proteger en cuentas del Tesoro de Estados Unidos (EU) los ingresos provenientes de las ventas de petróleo de Venezuela, una medida que impediría que acreedores de la deuda externa venezolana reclamen esos fondos.

La Casa Blanca afirmó en un comunicado que la decisión busca prevenir la incautación de ingresos petroleros venezolanos que podrían "socavar los esfuerzos críticos de Estados Unidos para garantizar la estabilidad política y económica de Venezuela". La orden ejecutiva bloquea cualquier embargo, juicio, decreto, derecho de retención, ejecución u otro proceso judicial contra fondos depositados en cuentas del Gobierno estadounidense derivados de la venta de crudo venezolano, y además prohíbe cualquier transferencia o transacción con esos recursos.

Protección

El decreto se publica tras una reunión celebrada el viernes entre Trump y ejecutivos petroleros, a quienes el mandatario ofreció "protección y seguridad del gobierno a largo plazo", como parte de su objetivo de atraer inversiones por hasta 100 mil millones de dólares en el sector energético venezolano.

#entérate | El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó un decreto de emergencia nacional para resguardar en el Tesoro estadounidense los ingresos del petróleo venezolano, con el objetivo de evitar que sean reclamados por acreedores externos.

La medida fue presentada… pic.twitter.com/PMZNz22snQ — Panorama Sin Reservas 620 AM (@sinreservas620) January 10, 2026

La medida también reafirma el anuncio del secretario de Energía, Chris Wright, quien informó esta semana que Estados Unidos controlará de forma indefinida las ventas de crudo venezolano y depositará los ingresos en cuentas del Gobierno estadounidense con el fin de "beneficiar al pueblo de Venezuela".

Según la Casa Blanca, los fondos protegidos son propiedad soberana de Venezuela y se mantienen bajo custodia de Estados Unidos para fines gubernamentales y diplomáticos, por lo que no están sujetos a reclamos privados. Washington argumentó además que permitir el embargo de estos recursos pondría en riesgo objetivos estratégicos estadounidenses, entre ellos frenar el flujo de migración irregular y de narcóticos ilícitos, principales justificaciones de su intervención en Venezuela.

Trump decreta una 'emergencia' para proteger en EU las ventas del petróleo de Venezuela

Fuente: Tribuna del Yaqui.