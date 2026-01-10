Irán: Acusan a manifestantes de complacer a Trump y amenazan con pena de muerte; EU ofrece ayuda

Teherán, Irán.- Después de casi dos semanas de constantes protestas contra el régimen en diversas ciudades del país, incluida Teherán, donde la mayoría de la población expresa su descontento con la República Islámica y su liderazgo, el fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, se pronunció sobre la situación y aseguró firmemente que cualquier persona que participe en estas actividades será castigada con la pena de muerte.

La advertencia fue difundida en la televisión estatal, donde el funcionario afirmó que el único propósito de estos individuos es "la dominación extranjera sobre el país". En cuanto al castigo de pena de muerte, exigió que se lleve a cabo "sin indulgencia, compasión ni clemencia". De igual forma, indicó que quienes "ayuden" a los implicados enfrentarán el mismo destino que los instigadores.

De acuerdo con información de Infobae, datos difundidos por Human Rights Activists News Agency (HRANA) y provenientes de Associated Press indican que las protestas en Irán han dejado hasta el momento 72 fallecidos y más de 2.300 personas detenidas. Precisamente, el líder supremo, Ali Khamenei, atribuye la responsabilidad a Estados Unidos, a quien acusa de fomentar el descontento.

Donald Trump

Este mismo sábado 10 de enero de 2026, Irán cumplió aproximadamente 48 horas sin acceso a internet, tras un apagón impuesto por el propio gobierno. Incluso personalidades como la premio Nobel de la Paz iraní Shirin Ebadi se han pronunciado sobre la situación, advirtiendo que las fuerzas de seguridad podrían estar preparándose para cometer una "masacre" aprovechando el aislamiento.

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se manifestó sobre el asunto a través de su perfil en Truth Social, donde expresó su disposición a intervenir en la crisis de Irán: "Irán busca libertad, quizás como nunca antes (…) estamos listos para ayudar", escribió el republicano. Asimismo, en otras ocasiones, Trump se ha mostrado en contra de que los líderes iraníes emprendan ataques contra su propio pueblo.

Fuente: Tribuna del Yaqui