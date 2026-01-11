Hugo Chávez, el chavismo y el control político que marcó el rumbo de Venezuela por más de una década

Caracas, Venezuela.- Con los más recientes acontecimientos en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos, esto podría hacernos recordar a Hugo Chávez, quien estuvo al frente del país desde el 2000 hasta marzo de 2013, fecha en que falleció a causa de cáncer. Sin embargo, su figura representó un gran dilema para los venezolanos, pues mientras algunos lo consideran un fiel defensor de la justicia social y la soberanía de los pueblos latinoamericanos, otros consideran su periodo como un tiempo marcado por el autoritarismo y una gestión económica insostenible.

Un poco de historia

Hugo Rafael Chávez Frías nació el 28 de julio de 1954 en Sabaneta, estado Barinas, hijo de una familia humilde. Entre sus intereses más notorios destacó el béisbol, pero al crecer su camino se dirigió a la Academia Militar de Venezuela, donde terminó convirtiéndose en oficial del Ejército. Asimismo, completó su formación en 1975, ya con el rango de subteniente. Un dato interesante es que uno de sus referentes fue Simón Bolívar, conocido como el Libertador de América Latina, caracterizado por luchar a favor de la justicia social y la soberanía popular.

Inicios

De acuerdo con información en línea, el 4 de febrero de 1992, cuando Hugo Chávez aún era teniente coronel, intentó un golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Todos los participantes, entre ellos varios militares, fueron detenidos y permanecieron dos años en prisión; finalmente, la causa fue sobreseída y quedaron en libertad. Este hecho se vio favorecido por la inconformidad del pueblo con los partidos tradicionales. Así, en las elecciones de diciembre de 1998, a los 44 años, se convirtió en el presidente más joven en la historia del país, obteniendo el 56 por ciento de los votos.

Hugo Chávez

Presidente de Venezuela

El 2 de febrero de 1999 asumió la presidencia y lo primero que hizo fue convocar una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución. A través de un referéndum popular, el electorado aprobó sustituir la Carta Magna de 1961, estableciendo que el período presidencial sería de seis años en lugar de cinco, y permitiendo la reelección por hasta dos mandatos consecutivos. Además, fortaleció el Poder Ejecutivo y redujo considerablemente la influencia de la Asamblea Nacional. Durante este proceso, el nombre oficial del país pasó de República de Venezuela a República Bolivariana de Venezuela.

Creador del chavismo

Cambio drástico en la política

El cambio más radical ocurrió en 2005, cuando el chavismo quedó consolidado tras obtener Hugo Chávez el control del 100 por ciento de la Asamblea Nacional. De esta forma, colocó en los cargos de jueces, fiscales y autoridades electorales a personas afines a su gobierno. Incluso los medios enfrentaron su propia crisis en 2007, cuando el gobierno decidió no renovar la licencia de RCTV, provocando el cierre de la televisora independiente que con frecuencia criticaba duramente al régimen.

uD83CuDDFBuD83CuDDEAuD83CuDDFAuD83CuDDF8 O regime venezuelano recuou após a prisão do ditador Nicolás Maduro e anunciou o início de um processo para restabelecer relações diplomáticas com os Estados Unidos após mais de seis anos de ruptura total. pic.twitter.com/RZ9BnlUX4p — uD83CuDDE7uD83CuDDF7uD83CuDDEEuD83CuDDF9 Gabriel Ferrigno | Geopolítica (@bielferrigno) January 9, 2026

Límites a la reelección y comienzos de Nicolás Maduro

En 2009, un referéndum eliminó los límites a la reelección presidencial, y en 2010 se criminalizaron las protestas en el país. Hugo Chávez falleció el 5 de marzo de 2013, y tres días después Nicolás Maduro asumió como presidente interino, pese a las protestas por un supuesto fraude electoral. Un rayo de esperanza surgió en 2015 cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional, aunque esta victoria fue breve, ya que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la anuló sistemáticamente. En 2017 se estableció una Asamblea Nacional Constituyente paralela, sin referéndum previo, reemplazando al Poder Legislativo.

