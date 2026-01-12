El gobierno de Venezuela anuncia la liberación de más de 100 presos políticos; familias lo celebran

Venezuela.- El gobierno de Venezuela ha anunciado la liberación de más de 100 presos políticos, quienes fueron acusados de "hechos asociados a alterar el orden institucional y atentar contra la estabilidad de la nación". Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas, así como el estado de salud en el que se encuentran.

El Ministerio de Servicio Penitenciario de Venezuela anunció que 116 personas fueron liberadas de prisión, medida que forma parte de las acciones anunciadas por el jefe del parlamento, Jorge Rodríguez, y hermano de la presidenta encargada Deicy Rodríguez.

Después de darse a conocer dicho suceso, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) confirmó 53 casos de personas liberadas. "Celebramos profundamente cada reencuentro en libertad, así como la alegría de las personas liberadas y de sus familias, con la esperanza de que estos abrazos sigan multiplicándose", mencionaron en su cuenta en X.

"Esto está muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos", declaró la ONU en su comunicado; no obstante, celebró la liberación de los presos políticos.

El gobierno estadounidense celebró la primera liberación de presos políticos, a la que calificaron con un avance significativo, luego de la intervención militar que realizó en territorio venezolano para detener al presidente Nicolás Maduro.

Desde el día jueves 8 de enero, cuando se anunciaron las excarcelaciones, familiares de los presos políticos han estado a la espera de la liberación de sus seres queridos.

#URGENTE



LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS EN EL HELICOIDE.



Familiares de presos políticos se reúnen a las afueras de El Helicoide, luego de días esperando la libertad de sus seres queridos.



La libertad no es un favor, es una obligación del régimen que los encarceló. pic.twitter.com/CxdDzBmbeO — Realidad Helicoide (@RHelicoide) January 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui.