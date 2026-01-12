El Papa León XIV se reúne en el Vaticano con la líder opositora de Venezuela María Corina Machado

Ciudad del Vaticano.- El Papa León XIV recibió este lunes 12 de enero del 2026 en audiencia privada a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, según breve comunicado del Vaticano. El encuentro se produce poco más de una semana después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el ataque de Estados Unidos sobre Caracas.

El Vaticano no proporcionó ningún detalle, y el nombre de la venezolana figuraba simplemente en la lista de personas que el Papa recibiría durante la mañana de este lunes. Según informó el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó esta reunión, pero, como es habitual en este tipo de encuentros, han acordado mantener la confidencialidad del contenido de la conversación.

La audiencia papal tuvo lugar el mismo día en que el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció que Alberto Trentini y Mario Burlo, dos detenidos desde noviembre de 2024 en Venezuela, habían sido liberados y se encontraban de regreso a casa.

Tras la captura por parte de Estados Unidos del líder venezolano Nicolás Maduro, que será juzgado en Nueva York, el presidente Donald Trump dijo que Machado "no goza de apoyo ni de respeto en su país". No obstante, dijo que se reuniría con ella esta semana.

El Papa León pide respetar la voluntad del pueblo venezolano

En un mensaje el pasado viernes 9 de enero del 2026 al cuerpo diplomático, el Papa peruano-estadounidense pidió "respetar la voluntad del pueblo venezolano y salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos", expresando que el aumento de las tensiones en el Caribe y el Pacífico es motivo de "grave preocupación". Asimismo, exhortó a que busquen soluciones pacíficas alejadas de "intereses partidistas".

Estados Unidos desplegó desde agosto un importante dispositivo militar en el Caribe y bombardeó embarcaciones procedentes de Venezuela en nombre de la lucha contra el narcotráfico, operaciones cuya legalidad ha sido cuestionada por expertos, oenegés y responsables de Naciones Unidas.

El papa reprueba el creciente recurso a la fuerza como forma de manejar las relaciones internacionales. "La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas", dijo el obispo de Roma.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Vatican News