Estados Unidos revoca más de 100 mil visas en el primer año del gobierno de Donald Trump

Washington, Estados Unidos.- El gobierno de Estados Unidos informó que más de 100 mil visas fueron revocadas durante el primer año de la administración del presidente Donald Trump, quien asumió el cargo en enero de 2025. De acuerdo con el Departamento de Estado, la cifra representa el nivel más alto registrado hasta ahora.

La dependencia señaló que miles de visas fueron canceladas debido a la comisión de delitos, entre los que se incluyen agresiones y conducir bajo los efectos del alcohol. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, indicó que estas acciones responden a las prioridades del gobierno en materia de seguridad y soberanía.

Cifras oficiales

Según datos oficiales, el número de visas revocadas desde el 20 de enero de 2025 es dos veces y media mayor al registrado en 2024, cuando la presidencia estaba a cargo de Joe Biden.

El Departamento de Estado informó que aproximadamente ocho mil de las visas revocadas correspondían a estudiantes. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que algunas cancelaciones estuvieron relacionadas con estudiantes que participaron en protestas contra Israel. Para ello, se aplicó una ley de la era McCarthy que permite restringir el ingreso o permanencia de extranjeros considerados contrarios a la política exterior estadounidense. En algunos casos, las órdenes de deportación fueron impugnadas ante los tribunales.

El gobierno también ha reforzado los controles para la obtención de visas, incluyendo la revisión de las publicaciones en redes sociales de los solicitantes.

Las revocaciones forman parte de una política migratoria que contempla deportaciones a gran escala. El Departamento de Seguridad Nacional informó que, durante el mismo periodo, más de 605 mil personas fueron deportadas, mientras que otras 2.5 millones salieron del país de manera voluntaria.

